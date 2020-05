Odškodnění za to, že v době nejpřísnějších koronavirových omezení jezdila veřejná doprava v neobvyklém režimu, se středočeští držitelé předplacených časových kuponů nedočkají. Kompenzace také asi málokterý cestující očekával – nicméně právě na tohle téma svedl krajský úřad na dálku debatu s částí opozice.

Na počátku byla tisková zpráva, kterou ve středu vydala trojice politiků z řad STAN. Navrhuje prodloužení doby platnosti časových jízdenek – či přesněji: při příštím nákupu by cestující měli dostat kupon s prodlouženou platností – jako vyrovnání za to, co se dělo v čase koronavirových omezení.