Odpoledne i v noci mohou udeřit silné bouřky

Střední Čechy /FOTOGALERIE/ - Kladensko, Rakovnicko, Mělnicko a Mladoboleslavsko. To jsou regiony středních Čech, kde by v souvislosti s počasím nemělo hrozit vážnější nebezpečí. Na zbytek kraje meteorologové ve čtvrtek 20. června rozšířili platnost výstrahy před silnými bouřkami, původně vydanou jen pro východní oblasti republiky. Většiny středních Čech včetně Prahy se toto varování týká od čtvrtečního poledne do noci na pátek; platnost končí tři hodiny po půlnoci.

Ojediněle se může opakovat situace, kterou už mnohde znají z uplynulých dnů. Meteorologové očekávají výskyt intenzivních bouřek, jež mohou provázet kroupy, nárazy větru o rychlosti kolem 20 m/s (tedy 70 km/h) a přívalovými srážkami s úhrnem až 35 milimetrů. Ty mohou přivodit lokální problémy v podobě rozvodnění malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů a podobně. Vichr zase může lámat stromy, ale také vést ke zranění vlivem poletujících či padajících předmětů. A nebezpečí, varovali meteorologové, mohou představovat i blesky a kroupy. Bouřky ohlášené na sobotu přinesly hodně práce ještě v neděli Přečíst článek › Děti si mohly zkusit, jak dostat ven lidi z vraku Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský