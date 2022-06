Ocenění pro nejlepšího starostu v kraji získal Daniel Dvořák z Klecan

K tomu, aby přišli přivítat posádky do cíle, zve generální ředitel muzea Karel Ksandr. „Program pro veřejnost je připraven na celý den; na Rallye NTM zveme malé závodníky,“ odkázal na soutěž pro děti ve věku od tří do šesti let v jízdě pravidelnosti ve šlapacích autíčkách (nejde o co nejvyšší rychlost, ale o co nejshodnější časy při opakovaných průjezdech po stejné trati). Starší si zase mohou na funkčních modelech vyzkoušet, jak funguje spalovací motor. Chybět nebude ani stánek BESIP s programem dopravní bezpečnosti pro děti i dospělé.

Už středeční ruch v místě startu, doplněný i dalšími zážitky včetně hudby či přehlídky historických oděvů a hereckých kostýmů (a to i originálů obleků, které nosili Oldřich Nový a Svatopluk Beneš, či svatebních šatů z roku 1938), přilákal pozornost tisíců přihlížejících; byť se jednalo všední, tedy pracovní den. Součástí prologu letošního ročníku se také stala dobročinná aukce ve prospěch Nadace Terezy Maxové dětem. Mimo jiné se dražily originální hodinky 1000 mil československých, obraz Tatry 77V Yuriye Shevchuka či knihy o motorismu vydané Národním technickém muzeem s podpisem autora. Na podporu studentů vysokých škol, kteří vyrostli mimo vlastní rodinu – v dětských domovech či v náhradní rodinné péči – se podařilo získat 223,5 tisíce korun. Podle slov ředitelky nadace Terezie Sverdlinové peníze poslouží k úhradě nákladů spojených se studiem: tedy pomohou zaplatit školné, ubytování, cestové, vzdělávací pomůcky a podobně.

Století a čtvrt automobilismu

Letošní ročník 1000 mil československých je oslavou 125 let automobilismu u nás, připomněl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který se ujal role startéra. „V roce 1897 totiž vyjel z továrny v Kopřivnici první sériový automobil na českém území, legendární NW Präsident,“ konstatoval Kupka. Ocenil také práci nadšenců a veteránských klubů.

Závod 1000 mil československých



- Soutěž obnovuje tradici závodu 1000 mil československých, který byl pod záštitou prezidenta Tomáše G. Masaryka pořádán Autoklubem Republiky Československé v letech 1933, 1934 a 1935. Šlo o rychlostní závod cestovních automobilů na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha–Bratislava (přes Kolín, Německý Brod, Jihlavu, Velké Meziříčí, Brno a Břeclav) s tím, že účastníci závodu jeli z Prahy do Bratislavy a zpět do Prahy bez přerušení dvakrát. Celkem tedy téměř 1600 kilometrů ostré jízdy bez odpočinku.

- Slávu tohoto závodu oživil v roce 1970 Veteran Car Club Praha. Od roku 2015 jezdí historické automobily 1000 mil československých každoročně. Letošní ročník se koná jako připomínka 125. výročí od zahájení výroby automobilů v českých zemích.

- Pořadatelem soutěže je dnes Spolek přátel 1000 mil československých společně se spoluorganizátory Autoklubem ČR, Veterán klubem Bratislava, Veteran Car Clubem Praha a Národním technickým muzeem.

- Soutěž je součástí národního šampionátu Grand Prix historických vozidel o pohár prezidenta Autoklubu ČR Jana Šťovíčka, do kterého jsou v letošním roce zařazeny vedle 1000 mil československých také Bugatti GP Zlín a Zbraslav–Jíloviště.



Zdroj: Autoklub ČR