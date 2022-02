Hráli si vojáci s autíčky? Ne: chystali se na příjezd konvoje Američanů

S přesuny směrem na východ se počítá v rámci celkem sedmi konvojů, které podobně jako už v minulosti mají jet po dálnicích a dalších hlavních tazích v noci či časných ranních hodinách. „Každý konvoj bude rozdělen maximálně do pěti skupin s rozestupy mezi sebou,“ slibuje Dvořáková opatření k maximálnímu zmírnění dopadů na civilní dopravu. Z jejích údajů plyne, že do středních Čech přijedou stejně jako při přesunech známých už z minulých let od Rozvadova po dálnici D5. Hlavní město objedou po Pražském okruhu neboli dálnici D0, odkud budou pokračovat po D1 a silnici I/38 do vojenského areálu v Rančíčově nedaleko Jihlavy.

To už je Vysočině, nicméně pro vznik odpočinkového tábora i zajišťování jeho provozu je klíčová role příslušníků praporu podpory nasaditelných sil utvářejícího se v Rakovníku; spolupracovali i s příslušníky logistického pluku z Pardubic a ženijního pluku z Bechyně. Po odpočinku v Rančířově budou jednotlivé konvoje Američanů dále pokračovat v cestě opět po I/38, D1 a pak po dálnici D2 k hraničnímu přechodu Břeclav. Všechny skupiny vozidel mají mít doprovod vojenské policie a Policie ČR. Policisté také budou dohlížet na to, aby se civilní řidiči nezařazovali do kolon vojenské techniky – což mimo jiné znamená možnost dočasného uzavírání nájezdů na dálnice v době jejich průjezdu.

FOTO: Středočeská posádka začala stavět zázemí pro pobyt amerických vojsk

V souvislosti s přesunem amerických vojáků jsou výrazně vidět zejména vojáci z rakovnického praporu; do organizace se velmi aktivně zapojuje také armádní agentura logistiky ze Staré Boleslavi. Pro českou armádu však není úkolem jen zajistit podporu průjezdu Američanů. „V rámci cvičení Saber Strike 2022 americké a české jednotky, které se připravují do hotovostních sil rychlé reakce NATO Response Force, absolvují také součinnostní cvičení. Jednotky budou společně cvičit ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště v první polovině března,“ připomněla Dvořáková, co se z pohledu Rakovnických bude odehrávat „za humny“ – na Karlovarsku.