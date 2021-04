„Co přijde, to vyočkujeme,“ zdůraznil krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS), že postup očkování závisí na dodávkách vakcín od státu. „Za posledních 14 dnů jsme prošili testem trpělivosti,“ konstatoval. S tím, že očkování prvními dávkami se prakticky zastavilo, když většinu dodaných očkovacích látek bylo třeba využít na druhé dávky pro lidi již očkované v minulosti. To se však mění, a to i v souvislosti s rozhodnutím, že u nově registrovaných zájemců budou druhé dávky vakcín od Pfizeru a Moderny podávány až po 42 dnech. To podle Pavlíkových slov umožní vyčlenit více vakcín pro aplikace prvních dávek.

Počkejme, dokud auto nezastaví…

V nynějším 14. kalendářním týdnu do kraje dorazilo 32 760 dávek vakcíny Pfizer a 8400 dávek vakcíny od firmy Moderna. Ty se kompletně rozdělily mezi očkovací centra podle počtu čekajících lidí; rezervy si kraj nenechává. Na středu či čtvrtek byla původně ohlášena zásilka obsahující 1800 dávek vakcíny AstraZeneca, jež je v současnosti v plném rozsahu poskytována praktickým lékařům – dodávka do České republiky ale přijde později.

„Tento výpadek na straně výrobce bohužel znamená, že v tomto týdnu praktičtí lékaři vakcíny nedostali. Dobrou zprávou ovšem je, že v příštím týdnu jsou plánovány dvě dodávky, které všechny půjdou právě praktikům,“ slibuje Pavlík, že k dispozici budou současně dodávka plánovaná i ta opožděná. „Raději si ale počkejme, až to auto tady bude stát,“ naznačil Deníku, jak dynamický vývoj plánování dodávek má.

Očkovací místa jsou většinou hotová

Očkovacích míst nyní v kraji funguje 21. Dvanáct z nich je velkokapacitních – prozatím to ale z každodenních výkonů není úplně zřejmé, protože není k dispozici tolik vakcín, kolik by očkovací centra byla s to aplikovat. Krajská kapacita – v očkovacích centrech i díky zapojení stovek praktických lékařů – by byla i přes 13 tisíc aplikací denně.

Struktura očkovacích míst, jejichž přehled doplněný i řadou dalších informací lze najít na krajském webu ockovani.kr-stredocesky.cz, už by se výrazněji měnit neměla. Před dokončením nicméně ještě je očkovací místo v GASK; Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Bude stát za to, slibuje Pavlík, podle jehož slov se krajská galerie i město přípravám intenzivně věnují. „Možná si tam půjdu sednout, aniž bych byl očkován, a sledovat, co budou lidem promítat,“ naznačil, že v kumštýřském prostředí se i píchnutí do paže stane zážitkem. Fungovat má od 19. dubna – a radní slibuje, že to tak opravdu bude. „I kdybych ho tam měl jít stavět sám,“ poznamenal v nadsázce. „Já půjdu klidně pomoci,“ připojila se i hejtmanka Petra Pecková (STAN). Naznačila tak, že i z jejího pohledu bude tohle očkovací místo výjimečné. „Hlavně abychom měli čím očkovat,“ připomněla hejtmanka, co vidí jako nejpalčivější problém: dodávky vakcín.

Očkování proti koronaviru ve středních Čechách

- V kraji bylo dosud aplikováno celkem 209 493 dávek vakcín, z toho 51 693 za poslední dva týdny

- Nejvytíženější byla zatím očkovací centra v Kolíně (18 225 očkování), Příbrami (16 577) a Mladé Boleslavi (16 524)

- V rámci kraje je nejpoužívanější vakcína Pfizer – ze všech použitých dávek 42,5 procenta na 1. dávky a 30,1 procenta na 2. dávky; následuje AstraZeneca s 16,1 procenta na 1. dávky a 0,1 procenta na 2. dávky – a Moderna má zastoupení 7,6 procenta s 1. dávkami a 3,5 procenta s 2. dávkami

- Ve skutečnosti již Středočeši dostali 250 151 dávek, když se řada obyvatel kraje nechala očkovat i v sousedních regionech (převážně v Praze)

- Očkování po aplikaci 2. dávky dvoudávkových vakcín již v rámci kraje završilo 70 810 osob

- Vakcinaci mají mimo jiné dokončenou 22 287 seniorů ve věkové kategorii 80+ (45,2 procenta populace v kraji), 16 115 zdravotníků, 11 077 seniorů ve věku 75–79 let (25,3 procenta populace v kraji), 9503 pracovníků v sociálních službách a 9297 seniorů ve věku 70–74 let (12,8 procenta populace v kraji)



Zdroj: ockovani.kr-stredocesky.cz; údaje k 8. 4. 2021