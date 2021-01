Zatímco třeba z Jihomoravského kraje přišly ve středu informace o tom, jak se úspěšně začíná rozbíhat očkování seniorů organizované po vesnicích, Pecková mohla ještě dopoledne ukázat jen prázdné ruce. Vakcíny chyběly, dřívější dodávky byly vyočkovány. Byť ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že rozdělování jejich dodávek vychází z počtu obyvatel a počtu starších lidí v jednotlivých regionech, středočeská hejtmanka se durdí.

„Jako největší kraj jsme dostali zatím sedm procent,“ odkázala na číslo, jež podle ní odpovídá středočeskému podílu na celkovém počtu očkovacích látek již rozdělených v celostátním měřítku – zatímco zastoupení Středočechů v celkovém počtu obyvatel republiky je podstatně početnější.

Kraj neočkuje, protože očkuje

Na rozdíl od jiných regionů se v kraji zatím nerozjela ani vakcinace seniorů věkové skupiny nad 80 let, ani obyvatel domovů seniorů. „Ještě neočkujeme, protože očkujeme,“ vysvětlila Pecková na twitteru, jak se věci mají. Míní tím, že z dosud dodaných vakcín se na seniory zatím nedostalo, když dřívější dodávky byly spotřebovány – a ještě v kraji není dokončena ani vakcinace všech zájemců z řad zdravotníků a pracovníků v sociálních službách. První dávkou.

Završit by se to mohlo podařit nyní, díky nové dodávce, která přišla ve středu. Ta také umožní začít aplikovat druhé dávky těm pracovníkům nemocnic, kteří byli na sklonku uplynulého roku očkováni mezi prvními. A pokud ještě očkovací látka zbude, mohli by přijít na řadu rovněž první senioři z věkové skupiny 80+, kteří jsou registrováni v centrálním registračním systému. Zda to platí, se však teprve ukáže.

S jinými kraji se nesoupeří

Na twitteru také hejtmanka reagovala na fakt, že kolega hejtman Martin Kuba (ODS), který stojí v čele Jihočeského kraje, již v pondělí ukázal video nabízející prohlídku prvního připraveného velkokapacitního očkovacího centra, jež Jihočeši vytvořili pro dobu, kdy se očkování rozběhne ve velkém a dojde na běžnou populaci.

„Není to závod mezi kraji, kdo první postaví halu,“ konstatovala. Zdůraznila, že Středočeský kraj má nyní 17 očkovacích míst určených pro zdravotníky a seniory – a ta uvedené skupiny příjemců vakcíny najdou co nejblíže domovu. „Velkokapacitních připravujeme 12. Až budeme mít co očkovat,“ uvedla hejtmanka.

Krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) upřesnil, že s detailní přípravou konkrétních velkokapacitních očkovacích center – což je těch zmiňovaných 12; prozatím po jednom pro každý okres – se ve středních Čechách začalo v pondělí. Připomněl, že nyní může uvést, že v Benešově, Kladně a Kolíně vzniknou tato velkokapacitní očkovací centra v areálech oblastních nemocnic kraje; v Příbrami bude v nemocničním areálu na Zdaboři. „Další místa budeme průběžně upřesňovat,“ slibuje Pavlík.

Radní pro zdravotnictví také ve středu upřesnil údaj o sedmiprocentním podílu středních Čech na celkovém množství vakcín distribuovaných v rámci republiky. „Z první dodávky 30. prosince činil náš podíl z celkové dodávky do ČR pět procent. V dalším týdnu, konkrétně 5. ledna, činil podíl Středočeského kraje z celkové dodávky 8,5 procenta – a dodávka 12. ledna představovala 8,2 procenta,“ vypočetl Pavlík. S poukazem na to, že středočeští senioři, konkrétně občané ve věkové kategorii 65+, mají v rámci republiky dvanáctiprocentní podíl.

Nově přišlo 12 tisíc dávek

Ve středu do středních Čech podle krajského úřadu nově dorazilo deset krabic s ampulkami vakcíny, což představuje 11,7 tisíce dávek. Jejich přesné rozdělení jednotlivým očkovacím pracovištím v rámci kraje má být známo ve čtvrtek dopoledne.

