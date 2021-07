Deníku to řekl středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). S tím, že tři hodiny po poledni systém hlásil nulu. „To znamená, že všichni už dostali termín očkování,“ vysvětlil. Někde už se s očkováním dokonce začalo; vakcíny je dětem možné podávat hned od prvního dne.

Pavlík připomněl, že průběžně se zájemce o očkování daří odbavovat – a to platí napříč věkovým spektrem. Celkově bylo ráno před závorou 10 057 zájemců o aplikaci první dávky vakcíny na očkovacích místech ve středních Čechách, odpoledne necelých sedm tisíc.

Očkování dítěte (k čemuž je zatím schválena pouze vakcína Comirnaty od dodavatele Pfizer/BioNTech) je možné pouze za účasti zákonného zástupce; nezbytná je také přítomnost lékaře-pediatra, pokud se centrum nenachází v nemocnici s dětským lůžkovým oddělením. Prozatím vakcinaci v kraji zajišťuje sedm očkovacích center. Jejich přehled uvádí krajský koordinátor očkování Martin Polák: Benešov, Jirny, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Příbram a Slaný.

Podle Polákových slov však nemají stejné možnosti: zatímco v Kladně jsou připraveni očkovat až 200 dětí denně a v Kolíně sto, v obou případech od pondělí do pátku, třeba v Příbrami je aktuální kapacita do 300 dětí za týden (avšak v případě potřeby by se mohla zvýšit). Jinde počítají spíše se stovkou očkovaných dětí týdně, a to pouze ve vybraných dnech. Jedná se ještě o rozšíření sítě o dvě až tři místa, která zatím čekají na schválení, řekl Deníku radní Pavlík.