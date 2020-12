Vozovky byly většinou suché, případně mokré, ale ne namrzlé; bez potřeby zásahů.

Bez komplikací jezdily i autobusy. V jejich případě se jediný hlášený výpadek týkal Senohrab na Praze-východ, kde spoj na lince číslo 651 mířící před půl devátou na Nespeky nezajížděl k nádraží. To však nemělo souvislost se sjízdností, ale s omezením průjezdu. Odklon si vynutil zásah hasičů u požáru domu, kvůli němuž byla uzavřena část Hlavní ulice v úseku dlouhém 740 metrů. Z dalších dopravních problémů středočeská policie v půl desáté evidovala pouze nebezpečí na dálnici D1 u Mirošovic taktéž na Praze-východ. Na 22. dálničním kilometru je představovala snažená zvěř v levém jízdním pruhu ve směru na Prahu.

Pro část Středočeského kraje nadále platí předběžné varování meteorologů před vichrem, jehož působnost však již byla mírně omezena a nadále se bude upřesňovat v dalších předpovědích. Silně foukat – s nárazy jihovýchodního větru kolem 20 metrů za sekundu neboli 70 kilometrů za hodinu – by mohlo od nedělního poledne až do úterního rána – a to na Čáslavsku, Kutnohorsku a Vlašimsku.