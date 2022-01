Včera je Deník zastihl v Kochánkách nedaleko Benátek nad Jizerou. Ty byly v pořadí druhou obcí na úterní trase. Oficiálně měli otevřít v 10.15, na návsi však stáli už o dobrou čtvrthodinku dřív. Přejezd z předchozího stanoviště byl rychlejší.

„To jsem ráda, že už jste tady,“ přichází k okénku Jitka Černíková, okamžitě vytahuje peněženku a z ní bankovky na potřebné platby. „Jdu babičce zaplatit elektřinu a vezmu jí nějaké křížovky, když budou,“ říká přes pultík Dagmar Nepilové, která už zpracovává platbu v hotovosti.

„Osmisměrky už nemáme, už jsem dva časopisy s nimi prodala. Ale s křížovkami je i tohle,“ nabízí poštovní úřednice zákaznici jiný občasník. Ta se i v mírně mrazivém dopoledni usmívá a spokojeně se loučí. „Já jsem to využila poprvé a jsem ráda za tuhle službu. Jinak musím jezdit do Benátek, tohle je příjemnější,“ svěřuje se při odchodu do sousedního obchůdku.

Kam jezdí Mobilní pošta

Projekt Mobilní pošty se začal testovat v loňském roce poté, co koronavirová situace znemožnila pohyb mezi okresy. První mobilní týmy vyslala Česká pošta na Trutnovsko, Chebsko a Sokolovsko. Později se dvě operativní jednotky na měsíc přesunuly do jižních Čech a do Pardubického kraje a postupně se dále přemísťovaly v rámci téměř celé země. Putující poštovní úřednice v dodávkách také pomáhaly na konci června na jihu Moravy v obcích zasažených tornádem. Od letošního 3. ledna pak Mobilní pošta zajíždí do obcí na Mělnicku a Mladoboleslavsku.

Zatím je tato služba plánována na měsíc, tedy do 3. února. V Zálezlicích na Mělnicku došlo k malému nedorozumění. V obci se domnívali, že Mobilní pošta bude do jejich obce jezdit natrvalo. „Přichystali na návsi ideální místo, připravovali i posezení a byli moc rádi, že tuto službu budou mít. Museli jsme jim říci, že se jedná prozatím o zkušební provoz. Byli trochu zklamaní,“ vypráví vedoucí mělnické posádky Dagmar Nepilová.

Právě Zálezlice patří mezi obce, kde služby Mobilní pošty využívá nejvíce lidí. „Chodí jak senioři, tak maminky s kočárky. Záleží vždy na vedení obce, jak náš příjezd ohlásí a zpropaguje. Jsou místa, kde chodí méně lidí a naopak obce jako Zálezlice, kde přichází vždycky dost místních,“ líčí svoji zkušenost poštovní úřednice.

Platby i dobití telefonu

V Kochánkách se blíží před půl jedenáctou k přepážce místní senior Josef Dvořák. Podobně jako Zálezličtí i on by uvítal, kdyby Mobilní pošta jezdila do jejich obce pravidelně. „Vyřídím si své pravidelné měsíční platby. Byl bych rád, kdyby ta služba zůstala natrvalo,“ svěřuje se po zaplacení u přepážky v dodávce.

Lidé mohou využít služeb Mobilní pošty při posílání listovních zásilek i balíků. Jak už bylo řečeno, mohou si také koupit časopisy nebo denní tisk. Lze také provést vklady nebo výběry peněz, zprostředkovatelskou bankou je v tomto případě ČSOB. „A často lidé využívají také to, že si u nás mohou dobít telefon,“ doplňuje Dagmar Nepilová.

Půlhodinka na návsi v Kochánkách končí a posádka Mobilní pošty pomalu vypíná terminály. Prodlužovačku vrací hasičům. „Musíme také přikurtovat židličku v dodávce, aby nám tam po cestě nelítala,“ připomíná mladší kolegyně z posádky.

Pak už vyráží do Zdětína a poslední odpolední zastávkou budou Košatky. Než dorazí zpátky do domovského Mělníka, bude slunce už jen kousek nad horizontem.