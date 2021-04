OBRAZEM: Vlaky pro 21. století slibuje krajský radní Středočechům už za tři roky

Vlaky na úrovni 21. století nejenom už v tomto století, ale dokonce ještě v nynějším volebním období krajské reprezentace? Mohlo by se to podařit, napsal o víkendu na facebook radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký (STAN). „Za tři roky to už nemusí být jen představa,“ naznačil, že cestující by se měli mít nač těšit.

Vlaková souprava, která by jednou mohla jezdit na středočeských železničních tratích. | Foto: FB Petr Borecký

Modernizace vozového parku na středočeských kolejích, o níž se výrazněji začalo hovořit při předloňském podpisu smlouvy mezi zástupci kraje a Českých drah o zajištění dopravní obslužnosti na železnici na období deseti let, by se mohla posunout od slov ke konkrétním činům. Jakkoli je to právě Borecký, kdo nyní hovoří o tom, že veřejná doprava na tom kvůli dopadům koronavirové krize není dobře – a bez zdražení jízdného, ohlašovaného již na léto, stejně jako dalších nezbytných opatření by se její systém dokonce mohl zhroutit. Výmalba nádražního podchodu v Mnichovicích udělá z cestujících cestovatele Přečíst článek › „I když dnes řešíme hlavně financování a úspory, tak paralelně s kolegy a kolegyněmi ze Středočeského kraje a Prahy připravujeme velkou modernizaci železnice, aby odpovídala dnešním očekáváním a nárokům,“ uvedl Borecký na sociální síti. S vysvětlením, že pracovat na změnách je třeba už teď. Jako ochutnávku toho, co se chystá, nabídl na facebooku sérii fotografií dvou typů železničních vozidel včetně vybavení jejich interiéru. Takové soupravy by podle jeho slov už ve vcelku dohledné době mohly vyrážet třeba z Prahy na trať Posázavského pacifiku či například do Neratovic nebo na jiná místa středních Čech. „Pokud se naše práce povede, tak soupravu, kterou teď vidíte na fotkách, budete za tři roky potkávat na středočeských tratích,“ slibuje radní Borecký. Pro městský vlak potřebovala Praha středočeský souhlas. Nebyl problém Přečíst článek ›

