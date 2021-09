Spíše než silnice se nezřídka z průtahu Novou Vsí I stává parkoviště s kolonou nastartovaných osobních vozidel a kamionů. Příčinou jsou semafory, které řídí dopravu v místě úpravy křižovatky s odbočkou na Velim. Na nebezpečném křížení dvou silnic se mimo jiných prací zejména buduje odbočovací pruh. Na Velim i od Velimi lze i během prací odbočit, jen je třeba využít sousední uličku.

Dopravní situace v Nové Vsi I | Video: Deník/Michal Bílek

Dopravní situace kolem místa řízeného kyvadlově semafory se mění co několik minut, takže ani řidič jezdící tudy častěji netuší, na co narazí. V jednu chvíli se dá projet jen s malým zdržením, spíše by se dalo říct zpomalením jízdy, během další chvilky se situace otočí a kolona se táhne přes půl obce až k sousední Ohradě, do toho se snaží vyjet vozidla z obou stran náměstí.