V rámci opatření proti šíření koronaviru se předsedové zastupitelských klubů dohodli na sníženém počtu účastníků: místo 65 zastupitelů pouze v počtu 48.

Bedna červeného změní majitele

Mezi těmi, kteří se účastnili, se ale tentokrát špitalo: jednání by mělo „odsýpat“, protože dva náměstci hejtmanky se vsadili. A jestli jednání neskončí do čtvrté odpolední, bude z toho velká prohra. Nebo velká výhra, jak pro koho…

A byla. Původně navrhovaný program jednání, které začínalo jako obvykle v deset dopoledne, by se sice do šestihodinového limitu vešel, avšak opozice ústavy Roberta Bezděka (ANO) ještě navrhla jednat o zrušení lednového rozhodnutí středočeských radních, jímž s koncem školního roku končí program středočeských stipendií. Rozpoutala se pak třičtvrtěhodinová debata – a byť Bezděk se svým návrhem neuspěl, bylo rázem 16.32. Ukončit jednání do 16.00 se tedy nepodařilo.

Proč to bylo tak důležité? Náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN) se vsadil se statutárním náměstkem hejtmanky Martinem Kupkou (ODS), že když v nynějším volebním období jednají zastupitelé každý měsíc, měli by skončit do čtvrté odpolední. Ne jako dříve, kdy se nabitý program probíral i pozdě večer – a stalo se, že i hodinu před půlnocí. Kupka nevěřil, že se to podaří – a vzhledem k prohrané sázce mu teď Michalik dluží bednu červeného vína. Kvalitního. Kalifornského.

Tohle, prosím, nejsou jen tak nějaké drby z doslechu. Přímo v rámci oficiálního programu, v závěrečném bodu zvaném Diskuse, to uvedl sám Michalik. S tím, že sázku prohrál vlastně kvůli Bezděkovi. Ten reagoval pohotově: prohlášením, že bude rád, když se s Kupkou „domluví na provizi“. Mlčet nezůstala ani hejtmanka Petra Pecková (STAN), jež celé jednání řídila od předsednického pultu. Prohlásila, že „byla motivována“ příslibem dvou láhví prosecca, pokud se povede jednání popohnat tak, aby skončilo včas. Slovo nicméně dostali všichni, kteří promluvit chtěli.

Někdejší náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) Michalika – mimochodem svého nástupce s kompetencí pro finance – utěšoval, že není první, kdo s Kupkou prohrál. I jemu se to přihodilo v minulém volebním období. „Bylo to kvůli zdravotnictví a prohrál jsem jinou poživatinu,“ konstatoval. Sám Kupka se zřejmě usmíval. Pod rouškou to sice nebylo vidět, avšak jeho oči zářily. „Já se sázím rád,“ konstatoval. „S klasikem řeknu: odteď se nehádám, odteď se sázím,“ poznamenal.

O ochutnávku by byl zájem. Ale nechystá se

Z řad zastupitelů Deník zaslechl, že by se jich našlo víc, kteří by se nerozpakovali podělit o výhru. Hned po skončení jednání proto oslovil hejtmanku Peckovou s dotazem, zda neuvažuje o uspořádání nějaké společné ochutnávky, když se ostatní členové zastupitelstva vlastně stali spoluaktéry. Zakroutila odmítavě hlavou. „Žádné ochutnávky nebudou; není na to vhodná doba. Je covid – a stýkáme se jen pracovně. A já rovněž dodržuji Suchý únor, který jsem ještě neporušila; ani po náročných víkendových jednáních. A už mi ani nepřijde, že nějaký Suchý únor je – takže se ukazuje, že má velký smysl,“ poznamenala.

Na dotaz Deníku upřesnila, že v podobném závěru jednání zastupitelů, jehož videopřenos nabídl krajský úřad na internetu, nevidí problém. „Nemyslím si, že by to zastupitelstvu vzalo důstojnost. Všechny body byly projednané, bylo po diskusi, ve které každý dostal prostor,“ shrnula své dojmy.