Nečekaná pozornost nejen celé republiky, ale řečeno s trochu nadsázky i celé Evropy se v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu zaměřila do středních Čech. Konkrétně na webové stránky obce Mirošovice na Praze-východ. Jejich správci i tamější volební komise se totiž dopustili kiksu: navzdory tomu, že výsledky eurovoleb lze zveřejňovat až po uzavření všech volebních místností v celé Evropě, tedy v neděli po 23. hodině (kdy hlasování končí v Itálii), v Mirošovicích si pospíšili. Jak v obci volby dopadly a kolik hlasů získaly jednotlivé kandidátní listiny, zveřejnili už v sobotu odpoledne. Tak, jak bývá zvykem při jiných volbách. Že tentokrát je to jiné, ovšem zaznělo při školení členů volebních komisí natolik důrazně, že jinde v kraji k podobnému přehmatu nedošlo.

Nežádoucí procenta rychle zmizela

Termín nedělního pozdního večera je závazný všeobecně. Týká se jek celorepublikových výsledků, tak údajů o tom, jak hlasovali občané v Horní Dolní. Tedy i v Mirošovicích.

Věc tak začaly řešit Český statistický úřad, který na sčítání hlasů dohlíží, i ministerstvo vnitra – a stranou nezůstal ani krajský úřad. A do Mirošovic putovaly rázné pokyny: takhle ne. Kompletní výsledky musí počkat! Byť z toho, že by zveřejnění mirošovických výsledků mohlo ovlivnit voliče v jiných zemích s pozdějším hlasováním, asi není třeba mít velké obavy.

Zákonu bylo následně učiněno zadost. Stačilo upozornění – a nežádoucí procenta zmizela; webové informace o volbách v Mirošovicích záhy byla opět v pořádku. V sobotu vpodvečer se tak zvědavci mohli dočíst pouze to, že v pátek – během prvního dne voleb – se k mirošovické urně dostavilo 160 voličů, což představuje účast 17,28 procenta. „Prvním voličem byl tradičně Ing. Viktor Mentzl,“ hlásila obec do světa prostřednictvím internetu. Na informace, kdo z kandidátů oslovil místní voliče nejvíc a kdo propadl, si i v Mirošovicích musí počkat až do sklonku víkendu.

Zda je stažením nežádoucích informací z webu záležitost uzavřena, nebo bude mít událost ještě dohru, se teprve ukáže. Kauza by totiž mohla pokračovat i za účasti policie a státního zastupitelství: pokud někdo podá oznámení, mohlo by se prověřovat, zda nebyl spáchán trestný čin – konkrétně maření přípravy a průběhu voleb a referenda. Podle paragrafu 351 trestního zákoníku přitom tomu, kdo hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb až do vyhlášení jejich výsledků, může v případě uznání viny a odsouzení hrozit i pobyt ve vězení – trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let.

Samotné volby provázel klid

Původně se přitom zdálo, že jak poklidně ve středních Čechách volby do Evropského parlamentu v pátek začaly, tak také v sobotu skončily: bez jakýchkoli incidentů i čehokoli mimořádného. Až do začátku sčítání hlasů, nad nímž už přebírá dohled Český statistický úřad, se vše odehrávalo nejen bez rozruchu, ale i bez komplikací.

Během doby, kdy byly otevřeny volební místnosti, nepřišly zprávy o tom, že by se dělo cokoli mimořádného. „Nic nehlásili ani členové okrskových komisí, ani naši kontroloři,“ řekla Deníku Jůzová. S dodatkem, že po dobu odevzdávání hlasů se vše odehrálo „standardně a v pohodě“.

Jako jen drobnou komplikaci zmínila dva případy chybně vyplněných voličských průkazů, což ale nakonec nikomu v odevzdání hlasu nezabránilo. „Vše se vyřešilo v rámci komunikace mezi úřady,“ konstatovala Jůzová. Protože je vše podrobně zaznamenáno, není problém prověřit, komu byl vydán voličský průkaz s konkrétním číslem – a ukázalo se, že skutečný problém neexistuje: došlo jen k drobným chybkám při vypisování kartiček opravňujících volit mimo své bydliště.

Jestliže se před volbami objevily úvahy, že vzhledem k očekávanému častějšímu využití voličských průkazů by se některé volební místnosti mohly potýkat s nedostatkem rezervních sad hlasovacích lístků, ukázalo se, že šlo o liché obavy. Potíže se neobjevily, zásoby byly dostatečné. S větším zájmem o využití voličských průkazů ostatně ministerstvo vnitra při plánování zásob počítalo.

Policie neměla sebemenší problém

Naprostý volební klid ohlásila také středočeská policie. „V souvislosti s evropskými volbami neregistrujeme žádnou mimořádnou událost,“ shrnula pro Deník dění v celém kraji Petra Potočná z nymburské policie.

I když policisté v souvislosti s volbami ve středních Čechách nezaznamenali nejenom cokoli protizákonného, ale ani podivného či mimořádného, nelze tvrdit, že by o volbách prakticky nevěděli, Věděli – a moc dobře. Stejně jako městští či obecní strážníci i příslušníci Policie ČR v době voleb (a to jakýchkoliv) přijímají preventivní opatření, k nimž patří i posílení hlídkové činnosti v okolí volebních místností.