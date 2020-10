Pokud by pražský advent a následný čas Vánoc mohly mít tradiční podobu, měl by je ozdobit smrk ztepilý, který vyrostl na soukromém pozemku relativně nedaleko od hlavního města: poblíž Jílového u Prahy. O tom, že právě tento strom vzešel z tipů od veřejnosti, když se ozval soukromý majitel, informoval v pátek 9. října provozní ředitel společnosti Taiko Petr Hozák.

„Je krásně rostlý a dobře přístupný pro těžkou techniku,“ zdůvodnil výběr – přičemž za výhodu označil i možnost kácet v blízkosti hlavního města. „Má zhruba devatenáct metrů, což je o něco méně než obvykle, ale věřím, že by to nikomu nevadilo,“ doplnil Hozák.

Připouští však, že zatím je vše otevřené. A nečeká se na rozhodnutí pořadatele trhů či na mínění pražského magistrátu (byť i tahle jednání budou zásadní), ale vše závisí hlavně na tom, co udělá koronavirus. Klíčové přitom budou následující tři týdny, vyplývá ze sdělení Hany Tietze, jež aktivity Taiko mediálně zastupuje. „Rozhodnutí by mělo padnout do konce října; poté už nebude možné trhy včas připravit,“ konstatovala.