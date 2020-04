O 50 milionů od kraje usiluje 164 projektů

/FOTOGALERIE/ Příroda, zeleň, sport a volný čas. To by lidé ve svém okolí či pro sebe i druhé vylepšovali zřejmě nejraději. Napovídají tomu alespoň projekty, jež lidé přihlásili do „soutěžení“ o rozdělování 50 milionů z rozpočtu Středočeského kraje. Jejich počet se zastavil na 164, což přineslo příjemné překvapení - byť se zájem o takzvaný participativní rozpočet, poprvé v rámci republiky spuštěný na úrovni kraje (a nikoli pouze v rámci obcí a měst), očekával už podle prvotních ohlasů.

Vraťme sochu Rodiny zpět na náměstí Jana Masaryka v Kladně. | Foto: mujkraj.kr-stredocesky.cz

ON-LINE reportáž ke koronaviru ZDE Nebývalá aktivita předkladatelů na sklonku března, kdy přijímání projektů končilo, naznačuje, že velký zájem hned v prvním ročníku může souviset se změnou režimu v rámci opatření proti šíření koronaviru, kdy lidé musí zůstávat doma více, než bývali zvyklí kdykoli předtím. Aktivitu jednotlivců i zástupců spolků či institucí v rámci participativního rozpočtu, kdy o přidělení peněz (a tím i o uskutečnění navrhovaného záměru) budou rozhodovat občané svým hlasováním, ocenila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Vážíme si toho, že si lidé našli v tomto těžkém období čas a věnovali pár hodin a energii něčemu pozitivnímu,“ konstatovala – přičemž se obrací s poděkováním ke všem, kteří své nápady nabídli k veřejné debatě o jejich uskutečnění. Obzvlášť vypíchla přínos zapojených zastupitelů obcí a měst, členů spolků a neziskových organizací, muzeí i knihoven. Přišel čas sbírání podpory Než dojde na hlasování (které kvůli tomu, aby převaha obyvatel velkých měst nesmetla plány z malých obcí, bude v kraji rozděleno na 26 menších celků podle územní působnosti a v jejich rámci ještě vždy na tři skupiny podle velikosti sídel), je však důležité datum 15. dubna. Do té doby předložené projekty, aby mohly postoupit dál, musí takzvaně „získat podporu“. U každého to obnáší 50 kliknutí na „líbí se mi“ v rámci představení projektů na facebooku. Jak léčit nakaženou ekonomiku má vymyslet komise Přečíst článek › Tuto podmínku už má většina projektů splněnou, další podporu sbírají. U 18 z předložených námětů je však jasné už nyní, že se až k hlasování nedostanou; dostaly stopku hned při prvním posuzování projektů krajským úřadem. Nejsou to jen ty, u nichž naplnění záměru brání vlastnické vztahy, na což kraj upozorňoval při vyhlašování participativního rozpočtu. V rámci hodnocení se také zvažuje, zda přihlášené projekty splňují další požadavky: mají sloužit veřejnosti – a přitom by je nebylo možné uskutečnit z běžných rozpočtů nebo s využitím obvyklých dotačních titulů. Právě to je důvod, proč již byly z dalšího hodnocení vyřazeny například návrhy na revitalizaci krajské silnice na průtahu Starým Vestcem či na opravu příjezdové cesty do Hrazené Lhoty. Naopak třeba plány na nové chodníky v Ovčárech či v obci Třebichovice prošly. Dopravcům kraj přidá peníze. A zřejmě také ubere spoje Přečíst článek › Hlasování koronavirus neodsune Projekty, které projdou pomyslným sítem – a takových je už nyní 124 – před hlasováním veřejnosti o podpoře konkrétních záměrů čeká ještě detailní rozpracování. Na termín hlasování by omezení spojená s opatřeními proti šíření koronaviru neměla mít vliv, řekla Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Proběhne v původně plánovaném termínu, tedy od 16. května do 15. června,“ konstatovala. Stále také platí, že práce na uskutečnění vítězných záměrů by mohly začít již od července. Časté náměty pro participativní rozpočet



- Vylepšení či vytvoření sportoviště, případně dopravního hřiště

- Vybudování odpočinkového sezení či posezení na čerstvém vzduchu

- Zřízení parku nebo odpočinkové zóny

- Vytvoření psího parku či psí louky

- Revitalizace aleje, obnova sadu, obnovení historické polní cesty s vysázením aleje

- Zřízení mapových stojanů nabízejících turistům zajímavé cíle v okolí

- Propojení cyklotras, nové značení pro výletníky na kolech, speciální stezky pro horská kola, zřízení nabíjecích stanic pro elektrokola

- Příspěvek na pořízení auta pro charitativní organizaci

- Pořízení kamer pro úsekové měření, vytvoření mechanické zábrany proti vjezdu nákladních aut, nasvícení přechodu, osvětlení cesty, prodloužení chodníku

- Modernizace autobusové zastávky, několika sousedících zastávek – a dokonce i autobusového nádraží

- Úprava míst pro nádoby na tříděný odpad

- Obnova sochy, zvoničky, návrat kostelních zvonů, vztyčení kříže, nasvícení kostela



