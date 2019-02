Střední Čechy – Praha a Kutná Hora jsou místa, kde Středočeský kraj míní ušetřit. Radní schválili projektový záměr Energetické úspory se zaručeným výsledkem, v jehož rámci by se měla snížit energetická náročnost tří starších budov. V hlavním městě jde o komplex krajského úřadu na Smíchově, v Kutné Hoře pak o objekty dvou krajských organizací: nemocnici a GASK – hlavní budovu Galerie Středočeského kraje sídlící v někdejší jezuitské koleji.

Co vše se má kvůli šetření energií udělat a kolik to bude stát, není zatím zcela jasné. Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO) nicméně ve středu zdůraznil, že vložené peníze by se díky zaručovaným úsporám na provozních nákladech měly vrátit nejpozději do deseti let. „Celkové náklady na energetická opatření v současné době nejsou známy; budou specifikovány na základě analýzy a doporučení vybraného konzultanta,“ připomněl Draxler s dodatkem, že cílem je využít všechny dostupné moderní technologie. „Projektová příprava přijde dle předpokladu na 2,35 milionu korun,“ poznamenal.

Předběžně se počítá s tím, že kraj by se měl na kofinancování nákladů projektu podílet z 55 procent. Peníze by mohl získat z půjčky od Státního fondu životního prostředí (s úrokem kolem 0,45 procenta bez dalších poplatků, a to s až desetiletou splatností).