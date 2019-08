/FOTOGALERIE/ Turisté mohou mít radost. Ve Středočeském kraji by totiž měla stát nová rozhledna. Vyrůst má na kopci Třemšín u Rožmitálu pod Třemšínem na Příbramsku. Již dříve přímo na jeho vrcholu rozhledna stála, ale shořela. Proto se chystá stavba nové. Ta však na místě staré rozhledny stát nebude.

Původně mělo rozhlednu stavět město Rožmitál pod Třemšínem, ale pozemek, kde má stát, přešel do vlastnictví Arcibiskupství Pražského. Právě to již několik let stavbu připravuje. Už v roce 2017 byl ve výběrovém řízení z devíti uchazečů vybrán Ateliér Jan Brotánek, aby vypracoval návrh. Jeho autory jsou Jan Brotánek a Jan Karel a v současné době s hotovým návrhem soutěží v celostátní anketě o Dřevěná stavba roku 2019.