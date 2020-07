Noční můra záchranářů: jezdec na elektrokole bez přilby a se sluchátky

Mít něco na hlavě rozhodně ano, naopak „mít v hlavě“ – to ani nápad. To je obsahem rad, s nimiž se na cyklisty obracejí středočeští záchranáři. „Vždy zvažte veškerá rizika, svoje fyzické možnosti, noste přilbu a plně se soustřeďte na jízdu!“ shrnula v pondělí jejich doporučení mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová. A nejsou to jen tak nějaká slova do větru ve vlasech. S ošetřováním zraněných cyklistů mají záchranáři bohaté zkušenosti.

Ilustrační foto. | Foto: Deník