Proti předchozímu měsíci navýšení o jednu setinu procenta, číselnou hodnotou tedy o 0,01, ve srovnání s předchozím rokem pak nárůst o necelé jedno procento; konkrétně o 0,92. Tak se podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí, pracujícího s údaji od jednotlivých pracovišť úřadu práce, vyvinula v září nezaměstnanost ve Středočeském kraji. Na konci září dosáhla 3,31 procenta. Dopady koronavirové krize se tak v řeči čísel zatím nejeví dramaticky.

Jestliže republikový průměr dosahuje 3,77 procenta, znamená to, že míra nezaměstnanosti ve středních Čechách dosahuje 0,46 procenta méně. Neznamená to však, že by kraj figuroval na některé z předních příček v celostátním srovnání. Nižší podíl lidí bez práce nyní vykazují kraje Pardubický, Jihočeský, Královéhradecký, Zlínský, jež všechny zůstávají pod třemi procenty, a dále Vysočina a Plzeňský kraj.