Navíc je třeba reagovat na informace hovořící o dočasném snížení množství dodávaných očkovacích látek.

Termíny padly, registrace zůstává

Hejtmanka Petra Pecková (za STAN) také ve středu večer v souvislosti s rušením termínů zaregistrovaným seniorům zopakovala své dřívější vyjádření o chybě centrálního registračního systému. Tato státem spravovaná internetová aplikace měla podle ní chybu (zřejmě nějak související s její obsluhou či údržbou na centrální úrovni), kvůli níž krátce po spuštění systému přidělila části registrovaných seniorů termíny očkování vlastně omylem. „Nejdříve některé nemocnice termíny seniorům posouvaly, ale dále je posouvat nelze,“ uvedla Pecková jako vysvětlení, proč ve středu došlo na rušení.

Odmítá současně tvrzení, že zrušení rezervace konkrétního termínu zároveň ruší i registraci seniora do systému. To by se podle jejích informací stát nemělo. Nicméně: asi nebude snadné vysvětlit některým zájemcům o očkování dejme tomu ve věku kolem devadesátky, kteří s používáním internetu nemají žádné zkušenosti, o čem je teď zrovna řeč. Hejtmanka to zkouší dvěma větami: „Nemělo by být nutné se znovu zaregistrovat. A v okamžiku, kdy budou volné termíny, by automaticky měla přijít SMS zpráva.“ Měla by. Zda to takto klapne doopravdy, se však nejspíš reálně ukáže až za několik týdnů.

„Někteří lidé tvrdí, že jim byla registrace zrušena – nebo že jim na lince 1221 říkají, že je nutná opětovná registrace,“ připouští Pecková, že existují i jiné informace. Je však přesvědčena, že má pravdu: jednou provedené registrace zájemců o vakcínu zůstávají v platnosti. A systém se jim sám ozve – pošle zprávu na telefon – až bude k dispozici dost očkovací látky na to, aby se bylo možno bavit o určování nových termínů. Vzkazuje, že její tým vše ověřoval u vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly – a je to tak. „Vládní zmocněnec a tým IT tvrdí, že registrace se neruší,“ ujišťuje Pecková.

Elektronická úroveň politiky

Tahanice kolem termínů očkování a jejich rušení se stala i předmětem politických půtek. Zatímco krajští politici (a to nejen ze středních Čech) ukazují prstem na vládní činitele, které označují za viníky zmatků a kritizují za to, že stát dodává vakcín příliš málo, předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se zase ve večerním televizním vystoupení obul ve středu do nemocnic, jež v krajích provozují očkovací místa. Věděly prý, kolik lidí očkovaly v minulosti a budou potřebovat druhou dávku, dostaly informace, jak se budou vyvíjet dodávky vakcín pokrácené proti původnímu očkování – tak si to prostě měly spočítat…

Starosta Kolína a krajský zastupitel Michael Kašpar (za STAN) na sociální síti Twitter shrnul své pocity z celodenního handrkování do stručného vyjádření: „Den v kostce, ČR 27. 1. 2021: Vláda nedodá vakcíny, protože nejsou. Ministerstvo zdravotnictví dá pokyn rušit rezervace na očkování. Babiš dementuje. Babiš obviňuje nemocnice, že za nedostatek vakcíny mohou ony.“ Prostřednictvím twitteru, kde se už večer ohrazovala proti slovům předsedy vlády Babiše proneseným na svoji adresu, se zapojila i hejtmanka Pecková, když nakonec smířlivě reagovala na premiérova slova, jež následně zazněla na tiskové konferenci po jednání vlády. „Děkuji za omluvu @AndrejBabis. Přijímám a doufám, že to už nebude opakovat,“ napsala pozdě večer.

Jako neomluvitelná se naopak jeví premiérova slova středočeskému radnímu pro oblast zdravotnictví Pavlu Pavlíkovi (ODS). A to i s odstupem poté, co ráno bylo moudřejší večera. „Jeho výroky byly na hranici znevážení práce lidí v nemocnicích a všech, kteří se na průběhu vakcinace podílejí,“ sdělil Pavlík Deníku ve čtvrtek. Zdůraznil, že Středočeský kraj vždy postupoval v souladu s metodickými pokyny ministerstva zdravotnictví – a na rozdíl od různých doporučení sdělovaných prostřednictvím médií vytvořil rezervu, aby bylo možné zajistit druhé dávky očkování.

„Od prvopočátku spuštění centrálního rezervačního systému říkáme, že počet dávek, které jsme do Středočeského kraje obdrželi, je nedostačující a nepokrývá ani počty personálu ve zdravotnictví a sociálních službách,“ opakuje Pavlík dřívější argumenty. A jedním dechem zdůrazňuje, jak si váží práce všech, kteří v kraji vakcinaci zajišťují. „Týmy věnující se přípravě a organizaci očkování jsou profesionálové – a včerejší vyjádření mne velmi mrzí,“ uvedl Pavlík ve čtvrtek na adresu Babišova výroku o propočtech nezvládnutých očkovacími centry.

Vyjádření na oficiálním krajském facebooku:

- Je nám opravdu líto, že nemáme optimističtějších zpráv, ale dodávky vakcín do Středočeského kraje dále váznou. Některé nemocnice byly nuceny kvůli nedostatku vakcín zrušit rezervace termínů pro objednané občany už minulý týden, další se rozhodly rezervace posunout o týden. Bohužel naděje v podobě naplánovaných dodávek vakcín dnes vzala zasvé – a středočeské nemocnice budou rušit další tisíce rezervací.

- O zrušení rezervace budou občané informováni SMS z centrálního registračního systému. Nemusí dělat nic, jen čekat: zvací SMS k očkování jim dorazí v okamžiku, kdy vakcína do daného zdravotnického zařízení dorazí.

- Velmi se omlouváme za komplikace a děkujeme za pochopení. Aktuální informace budeme i nadále zveřejňovat v okamžiku, kdy je budeme mít k dispozici.



Zdroj: www.facebook.com/KrajskyUradStredoceskehoKraje