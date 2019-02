Střední Čechy – Ostře nabito před veřejným zasedáním zastupitelů, kteří budou ve čtvrtek jednat na krajském úřadě, má středočeská opozice. Na hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) se v pátek jménem zastupitelského klubu ODS osopil místopředseda strany Martin Kupka. Vytkl jí nízkou účast na zasedáních rady kraje.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). | Foto: Deník / Holakovský Milan

Co to znamená být v práci?



Ještě před rokem šlo o koaliční partnery; od loňského léta bylo cítit napětí – a od října, kdy hnutí ANO vypovědělo koaliční smlouvu a za podpory komunistů se nově dalo do party s ČSSD, patří občanští demokraté k hlasitým kritikům současného vedení. Jak jeho počínání, tak nepočínání. Nyní Kupka vydal prohlášení nazvané Makať po středočesku. Odkazuje na slova představitelů ANO o tom, jak lidé z jeho týmu „makají“.

Nemaká, ukazuje Kupka na hejtmanku. Odkazuje na zápisy z jednání z rady kraje, podle nichž se prý hejtmanka letos účastnila jen čtvrtiny zasedání – a chyběla v 75 procentech. To podle něj k odpovědnému řízení kraje nestačí. „Vypadá to tak, že paní hejtmanka nechodí moc do práce,“ kritizoval jménem klubu zastupitelů ODS.

Hejtmanka se ohrazuje: loni se ze 44 jednání účastnila 27krát a neúčastnila 17krát. „Ráda bych upozornila, že „chození na rady“ není jedinou mojí povinností,“ připomněla s tím, že pro fungování kraje a jeho rozvoj ve prospěch Středočechů musí dělat mnohem víc; „v práci“ tak je i ve chvíli, kdy nesedí na radě. Zdůraznila, že k jejím úkolům patří i setkávání se starosty, se členy vlády a účast na řadě jednání, která jsou mnohdy v kolizi s termínem rady. A tam podle Jermanové vlastně jde o formální potvrzení výstupů, na nichž se i ona ve velké míře podílela. Zdůraznila navíc, že současná koalice funguje „skvěle profesně i lidsky“ – a krajskou problematiku s kolegy často řeší na pracovních schůzkách.



Práce i starostí nad hlavu



„Jistě víte, že jsem se vzdala poslaneckého mandátu právě proto, abych se mohla naplno věnovat práci hejtmanky. V rámci této pozice se také věnuji práci v Asociaci krajů ČR, kde mám na starosti zahraniční záležitosti,“ konstatovala. Uvedla dále, že v únoru čerpala dovolenou – a navíc ji provázelo i vypětí v osobním životě. „V březnu nás postihlo náhlé úmrtí v rodině; navrch odvezli mého otce do nemocnice se závažným, životu nebezpečným onemocněním, které si vyžádalo okamžitý chirurgický zákrok. Byla jsem také sama na vyšetřeních, jež předcházela lékařskému zákroku, který jsem v posledních dnech podstoupila,“ upozornila, že i ona je jen člověkem.

Občanští demokraté ale trvají na svém – a Kupka není jediným kritikem. Krajský zastupitel a poslanec Jan Skopeček v pátek přidal výhrady k tomu, že zůstává neobsazen post vedoucího odboru školství. „Funkce vedoucího odboru je pro správné fungování škol dost zásadní,“ poznamenal.

Tyhle přestřelky jistě nezůstanou bez odezvy na chystaném zasedání zastupitelů. Rozruch se tam chystají vnést také někdejší koaliční partneři a dnes političtí protivníci z řadu STAN. Ti opakovaně deklarovali, že se budou snažit prosadit hlasování o změně jednacího řádu, který by umožnil veřejnosti přístup na jednání výborů zastupitelstva.



Kde byla hejtmanka, když radní zasedali bez ní?- Měla například několik jednání o summitu SelectUSA, na který v červnu poveze delegaci českých investorů. Došlo také na neplánované, ale nutné výjezdy do regionu či přijetí návštěv.

- Konkrétní příklad z pondělí 16. dubna: ráno koaliční schůzka před zasedáním rady, jednání s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, od 10.30 jednání se zástupcem České exportní banky věnované účasti v delegaci pro SelectUSA. Následovalo odeslání dopisu se složením delegace na ambasádu USA a plánování programu delegace ve Washingtonu.



Zdroj: Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO)



Martin Kupka (ODS), krajský zastupitel a poslanec:Nedovedu si představit, že by se například starosta obce nebo města neúčastnil naprosté většiny rad. Nevěděl by, co se ve městě či v obci děje. Nemohl by odpovědně svou obec či město řídit. Kraj je samozřejmě ještě větší a složitější – a hejtman nese velkou odpovědnost. Ptáme se, kdo je teď vlastně hlavou kraje? Vypadá to tak, že paní hejtmanka nechodí moc do práce. Prostě nemaká.



Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), hejtmanka:Hejtmanka se setkává se starosty i se členy vlády, ze své funkce se musí účastnit i řady jednání. Ta v mnoha případech kolidují s termínem rady, kde jde o formální potvrzení výstupů, na nichž jsem se i já ve velké míře podílela. Funkce hejtmanky se nedá srovnávat s funkcí starosty obce, protože starosta je často jediný, kdo je pro práci s občany uvolněn. Hejtmanka kraje má však k dispozici odborný aparát, který řídí a zodpovídá za něj – a to nejen prostřednictvím rady.