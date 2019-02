Praha, Nelahozeves – Sedí v podpalubí. On na ruce sádru, ona s berlemi. Pozorují svět kolem a povídají si. Právě kvůli jeho zlomenině ruky se na tuhle loď dostali. Když totiž přišel se zlomeninou k primáři příbramské ortopedie, tak ten mu nabídl vstupenky na tuhle loď. Přijal.

Středočeský chřestový festival. | Foto: Deník/Jiří Macek

Manželé Wieland Otto a Zuzana Kellerovi bydlí poblíž Slap. Tam se po celoživotním celosvětovém putování ocitli, aby si užili část života. Tam si koupil dům, který zrekonstruovali. Teď sedí na lodi se sádrou a berlemi. Dobrá nálada a pohoda z nich ale přímo sálá.

Sedí na parníku, který nese jméno Mělník. Ta loď míří z pražského přístaviště Na Františku do Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou.

A tam se v sobotu uskutečnil Středočeský chřestový festival. Po tříhodinové plavbě parníkem manželé Kellerovi vycházejí na břeh, netrvá dlouho a potkávají středočeského hejtmana Davida Ratha. Ten v triku prochází mezi stánky a davy lidí. Zastavuje se s mnohými a najednou se baví i s panem Ottou.

„Manžel byl před lety ředitelem Vodních staveb a také dělá konzulting ve stavebnictví. A právě v příbramské nemocnici měl nějaké úkoly. Takže jakmile uviděl pana Ratha, se kterým se již pracovně kdysi sešel, ihned se dali do řeči," popisuje setkání paní Zuzana, zatímco se pánové baví.

„Řekl jsem mu, že kdyby ta nemocnice byla jako dříve, nechtěl bych tam ani umřít. Pana Ratha jsem musel pochválit, že ta příbramská nemocnice udělala kus práce," usmívá se Otto Keller, Američan žijící v Buši.

S hejtmanem, který byl v jednom kole, dokonce poseděli u jednoho stolu v podpalubí Mělníku. „Oni se pořád bavili pracovně, bylo příjemné je poslouchat. Panu hejtmanovi jsme řekli, že se Středočeský kraj příjemně rozvíjí. Když jsme před lety koupili domek v Buši, v obci nic nebylo, teď se vše vylepšilo," podotkla Zuzana Kellerová.

Dvěma parníky z Prahy, dalším z Mělníka, historickým vlakem, auty, na kole i pěšky dorazily do Nelahozevsi tisíce lidí. Všichni mířili zejména k přístavu, většina ale zavítala i k zámku, kde byly pro děti připravený různé hrátky, mnozí si prohlédli zámecké expozice.

Chřest je nyní v kurzu, mluví a píše se o něm takřka všude. Proč tedy současný boom této suroviny, kterou v nedalekých Vojkovicích pěstují, nepodpořit a nevyužít.

Chřestové speciality od kuchařů i studentů

Chřestové speciality vařili nejen kuchaři z Československého svazu kuchařů, který byl spolu se Středočeským krajem, pořadatelem slavností, ale i studenti škol ze středních Čech, které zřizuje právě Středočeský kraj.

Chřest s kuřecím masem a rajskou omáčkou, chřestový koláč, chřestový závin, chřestová rolka. To je jen náznak části nabízeného zboží.

Chřest je fajn, ale fajn je i to, že je tady pohoda, že si tu odpočineme a potkáme se se známými," mínil Jindřich Horčička, který přijel na slavnosti s rodinou z Kralup nad Vltavou.

Na dobré náladě neubraly ani hrozivé mraky, které se nakonec proměnily v chvilkový déšť, který vyhnal většinu návštěvníků pod stany, ani zpoždění vlaků, protože bouřkový blesk vyřadil na dlouhé desítky minut z činnosti kolejové zabezpečení.

V programu zazpívali Tereza a Josef Vágnerovi, Standa Hložek, Jarda Hypochondr, Vojta Lavička a Ben Cristovao.

„Moc se nám tam líbilo, Ani se nám ani nechtělo odjíždět. I když ta cesta bude ještě dlouhá. A ten můj kotník zlobí. Slavnosti se vyvedly, jsem ráda, že jsme tu byli," dodala paní Zuzana Kellerová, když kolem deváté hodiny večerní nasedala s manželem v Praze do auta. Měli za sebou, stejně jako tisíce dalších, Středočeský chřestový festival. Mířili domů.

Hejtman David Rath: Já jsem všežravec

Kdo ho zná z televizních politických hádek, nabyl určitě dojmu, že ten pán z televize a ten pán tady vedle nich spojuje jen nápadná podoba. Že to jsou dvě různé postavy. Nejsou. A středočeský hejtman David Rath si setkávání s "prostým" lidem užívá. Užíval si ho v Nelahozevsi, kde Středočeský kraj pořádal o víkendu chřestové slavnosti.

Pane hejtmane, co vy a jídlo?

Já mám jídlo, bohužel hodně rád. Musím neustále bojovat sám se sebou, abych nesnědl všechno, co bych chtěl a na co mám chuť. A že toho, co mi chutná, je hodně. No a pak musím zase trochu sportovat, abych to jídlo vykompenzoval a jídlo ze sebe částečně dostal. Jídlo je skvělá věc.

Teď jste na chřestovém festival v Nelahozevsi, za chvíli míříte do Unhoště, kde budete asistovat u sportovní aktivity.

Já se tady nacpu chřestem v nejrůznějších podobách. V Unhošti máme zase věci kolem uvedení do provozu nové tribuny na hřišti. Takže tam to bude zase pro změnu o tom sportu.

Chřest spadá do zdravé výživy. Před pár dny jste byl v Mladé Boleslavi na buřtovém festivalu. Vy asi sníte skoro vše, že?

Přiznám se, že jsem takzvaný všežravec. Vše, co je dobré, je pro mne přátelské. My můžeme krásně prezentovat rozmanitost a širokost české kuchyně. Buřty jsou tradiční klasické jídlo české kotliny i středoevropského regionu. Chřest mnozí považovali za něco exotického. A najednou zjišťujeme, že tu máme obrovské producenty chřestu ve středních Čechách, kteří vyvážejí chřest široko daleko. A zjišťujeme, že chřest je vlastně tradiční středoevropské jídlo. I když se v minulosti na něho trochu pozapomnělo, jsem rád, že se stává stále více oblíbenou potravinou. Navíc jaro patří chřestu. Dobré spojení.

Jídlo je fajn, ale jistě důležité je, že se na slavnostech sejdou lidé, aby se bavili.

Přesně tak. A je vlastně jedno, u jakého jídla se sejdou. Jakékoliv jídlo je fajn, ale hlavně, že se lidé sejdou. Právě to setkávání je na jídle a pití pěkné. Lidé se musí posadit kolem stolu a v rámci toho jídla spolu diskutují. Myslím si, že je to naprostá součást pěstování společenské kultury. Sejít se, posedět si, pojíst, popít, pobavit se. To je správné, to musíme podporovat.

Pohybujete se od akce k akci. Máte vůbec čas si jídlo vychutnat?

Tak to víte, že je to složitější. Za vyloženě neuctivé vůči studentům a učitelům bych považoval, kdybych neochutnal, co uvařili, připravili. Samozřejmě není to v tom klidu, jak jsem říkal. Ale i tady se setkávám s lidmi a mezi řečí mi řeknou spousty zajímavostí, spoustu informací. Ale určitě si na závěr na chvíli sednu se svými blízkými spolupracovníky, zhodnotíme den a jídlo si vychutnáme.

Jaká jsou oblíbená jídla Davida Ratha?

Z českých jednoznačně vítězí svíčková. Na druhé místo bych zcela bez konkurence zařadil klasický řízek s bramborovým salátem. Z cizích kuchyní mám rád jídla z ryb. Na chřestovém festivalu je pro mne špičkovým jídlem losos s chřestem.