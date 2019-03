Střední Čechy – S rostoucí popularitou se u Středočechů setkává cestování vlakem do práce i do školy. Potvrzuje to nejen krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO), ale jasně hovoří i čísla: počet pravidelných cestujících jezdících v pracovních dnech do Prahy se loni blížil 160 tisícům. O rok dříve jich bylo o dvacet tisíc méně.

Zájem se hodně liší

Jak důležité je podporovat přesun dojíždějících lidí ze silnic na koleje, dlouhodobě zdůrazňuje i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Uplatňují se nejen hlediska dopravní či ekologická, ale třeba i personální. Veřejné dopravě chybí lidé – a tak v záměrech plánovačů může hrát roli i fakt, že jeden strojvůdce dokáže odvézt desetkrát více lidí, než je v možnostech řidiče autobusu. To se může jevit zajímavě zvláště na trasách do Prahy od Kladna, Mělníka či Neratovic, kde pasažéři nyní dávají přednost autobusům. Logicky: jsou rychlejší. Modernizace by to však mohly změnit: připravuje se elektrifikace tratí do Kladna, Všetat a do Berouna přes Rudnou.