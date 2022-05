Nejnověji dostupné údaje vztahující se k 1. lednu zveřejnil Český statistický úřad pro všech 1144 středočeských obcí, městysů a měst – a to včetně údajů o průměrném věku; dokonce i s rozčleněním na muže a ženy.

Na tom, že je nejlidnatějším středočeským městem Kladno, které si navíc udržuje výrazný náskok, se nic nezměnilo. Počet jeho obyvatel je nově vyčíslen na 66 903. S odstupem následuje druhé statutární město ve středních Čechách, a to Mladá Boleslav: 41 868. Pomyslnou medailovou trojici doplňuje Kolín (32 046). Nejsou však ojedinělé ani obce, jejichž počet obyvatel je pouze dvouciferný. Nejméně místních zaznamenali statistici ve dvou obcích z kutnohorského okresu: jsou jimi Bludov (s 24 obyvateli) a Čejkovice (28). I do třetice se statistické počty ještě vejdou pod třicet: Hradiště v okrese Benešov hlásí 29 obyvatel.

Pět dnů a dost. Kraj zkrátil platnost jízdného zdarma pro běžence

Pokud jde o průměrný věk, rozdíl mezi obcemi statisticky nejmladší a nejstarší dosahuje bezmála 26 let. Nejmladší obyvatelstvo měla obec Zlonín na Praze-východ s průměrným věkem 30,3 roku – zde přitom zrovna nejde o málo početnou komunitu: obec má 1091 obyvatel. Průměrný věk mužů (30,26 roku) a žen (30,44) je zde vcelku vyrovnaný – jinde bývají rozdíly větší, ať už se kloní na stranu jednoho, nebo druhého pohlaví – stejně jako zastoupení mužů a žen 547:544. Naopak nejvyšší průměrný věk statistici zaznamenali v obci Velká Chmelištná na Rakovnicku: 56,1 roku. Zde se však projevuje vliv hry malých čísel; obec má jen 58 obyvatel, a to se zcela shodným skóre mužů a žen 29:29. Mezi ženami však (jakkoli se podle bontonu sluší hovořit pouze o dámách v nejlepších letech) převažuje více seniorské zkušenosti. Ukazuje to alespoň porovnání věkových průměrů: 51,88 a 60,26 roku.

Počet obyvatel Středočeského kraje k 1. lednu vyčíslili statistici na 1 386 824 lidí. Ve více než dvou třetinách sídel – jde o 68,1 procenta – počet obyvatel vzrostl, zatímco 26,9 procenta zaznamenalo pokles. Pět procent zůstalo beze změny.