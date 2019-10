Promenáda v bílých stejnokrojích se sice mezi soutěžními disciplínami neobjevila, ale středeční hemžení v krajských zdravotnických školách chvílemi vypadalo, jako kdyby ano. Uskutečnila se školní kola soutěže Miss sestřička 2019. Budoucí zdravotnice musely před porotou složenou z vyučujících prokázat svou zdatnost v oblastech důležitých pro missky – a současně pro zdravotní sestřičky. Pouhý půvab, který se někdy označuje jako „prvoplánová krása“, tak zde k úspěchu nestačil.

V Kladně se volila Miss sestřička. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Například na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Kladno, jež se zapojí i do pořadatelství krajského kola, byly bodovanými soutěžními disciplínami sebeprezentace, poznávání anatomických modelů a vědomostní kvíz. Jinde sázejí i na praktické úkony – třeba na aplikaci inzulínu nebo činnost u pacientského lůžka (ať už při péči o figuríny, nebo o figurantky z řad spolužaček, jež si tuhle roli dokážou i pěkně vychutnat). A dojít může i na úkoly psychologického charakteru. Nad takovým jednoduchým zadáním se může zamyslet každý: jak asi přesvědčit svéhlavého a vztahovačného diabetika, že by bylo lepší dát přednost nemocničnímu obědu zapitému hořkým čajem, když mu rodina přinesla jeho milovaný štrúdl a pivo? Soutěžící, jimž se ve školních kolech dařilo nejvíc, se zanedlouho utkají v krajském kole. To bude ve středu 16. a ve čtvrtek 17. října hostit Oblastní nemocnice Kladno.