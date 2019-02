Střední Čechy - Po dopolední návštěvě hradu se lze už bez placení vydat ještě do nedalekého muzea. Spolupráce mezi objekty provozovanými krajem a Národním památkovým ústavem, která při jednom výletu a jednom placení nabízí hned dvojí zážitek, se v rámci loňského zkušebního provozu na pěti místech osvědčila - a tak letos bude nejen pokračovat, ale rozšíří se na osm lokalit.

Hrad Krakovec | Foto: Jana Elznicová

Návštěvníci, kteří si do jedné hodiny po poledni koupí lístek na některý z vybraných státních hradů nebo zámků, dostanou zadarmo volnou vstupenku do blízkého muzea spravovaného krajem. Potvrzuje to smlouva o spolupráci a vzájemné propagaci, kterou v pondělí schválili středočeští radní.