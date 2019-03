Ve středních Čechách společnost ČEZ Distribuce vyhlásila kalamitní stav nejprve na Benešovsku, Mladoboleslavsku, Příbramsku i v nejbližším okolí metropole; na Praze-východ i Praze-západ. To bylo v neděli dvě hodiny před půlnocí. K půlnoci pak firma vyhlásila kalamitu téměř totální: na celém svém zásobovacím území. Ve středních Čechách se tedy týkala i okresů Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Nymburk, Rakovník. Vážně zasaženy byly rovněž oblasti v dalších krajích, informovala v noci mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Energetický dispečink podle jejích slov k půlnoci evidoval přes tři stovky poruch na vedení vysokého napětí a přes 320 tisíc odběrných míst, jež zůstala bez elektřiny. Se stejnými potížemi se potýkala i firma E.ON, která zajišťuje zásobování například na také silně pocuchaném jihu Čech; větrná kalamita postihla skutečně celou republiku. „Děláme vše pro to, abychom opravili co nejvíce poruch, bohužel situace v terénu a orkán v plné síle nám to nedovolují,“ přiblížila Holingerová situaci uprostřed noci. Spadlé stromy nejen trhaly dráty a ničily izolátory, ale poškozeny byly i podpěrné body – a došlo i na přímé zásahy transformátorů.

Další zhoršování přinesly první hodiny pondělka. Tři hodiny po půlnoci už dispečink evidoval přes 420 poruch na vedení vysokého napětí plus další poruchy na nízkém napětí – a bez elektřiny zůstalo na 350 tisíc odběratelů. Postupně se však vítr utišoval a přicházelo mírné zlepšení.

„K sedmé hodině ranní evidujeme bez elektřiny na 240 tisíc odběrných míst a řešíme 390 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. Kalamitní stav, který ČEZ Distribuce vyhlásila na celém svém zásobovacím území, i nadále platí,“ konstatovala Holingerová k dění v 11 krajích. Upřesnila, že během noci a časného rána se podařilo obnovit dodávky pro více než sto tisíc domácností. Podobně jako větrná smršť postupovala od západu na východ, se od západu nejlépe daří náprava – od míst, která silný vítr zasáhl jako první (a také se dříve než jinde zklidnil).

Holingerová ujistila, že na opravách pracuje doslova každý, kdo má ruce a nohy. „V terénu máme stovky pracovníků poruchových čet, povolali jsme subdodavatelské firmy. Navýšené počty pracovníků jsou jak na call centru, tak i dispečinku,“ uvedla. Upozornila, aby lidé k hlášení poruch používali bezplatnou distribuční linku 800 850 860. „Informace o poruchách i předpokládanému času obnovení naleznete na www.cezdistribuce.cz – a využít můžete také nový web www.bezstavy.cz,“ poznamenala.