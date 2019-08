Nedělní zákaz kamionů by odnesli Středočeši, varují dopravci

Obyčejní řidiči osobáků ze středních Čech – a dopravní firmy z Moravy. To jsou ti, kdo prý nejhůř doplatí na nedělní zákaz jízdy kamionů. V příspěvku k aktuálním debatám o rozšíření omezení pro kamiony to alespoň tvrdí Martin Felix ze sdružení dopravců Česmad Bohemia. A jeho slova rýsují vizi, že pokud dnes Středočeši opatření omezující kamiony vítají, optimistický úsměv by jim nakonec mohl zmrznout na tváři. Zvlášť pokud žijí v blízkosti Prahy nebo do hlavního města dojíždějí.

Na tom, že zákaz nedělní jízdy kamionů se má rozšířit, se v úterý shodli premiér Andrej Babiš (ANO) s ministry vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) a dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) i šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl a policejní prezident Jan Švejdar. Dospěli k závěru, že není důvod, aby se naše země lišila od sousedních: kamiony by měly mít dovoleno v neděli vyjet na silnice až dvě hodiny před půlnocí (zatímco dnes je dopoledne provoz možný; zákaz platí jen mezi 13. a 22. hodinou). Kamiony by však měly umožněn dojezd v rámci České republiky do řidičova bydliště či do konce přepravy, upozornili Babiš s Hamáčkem na úterní tiskové konferenci. Případnou úpravu ale nelze čekat hned – vládní návrh by si vyžádal změnu zákona, jež by musela projít Poslaneckou sněmovnou i Senátem. Už nyní ale Česmad sdružující dopravce protestuje – a nejen proto, že jeho představitelé mají pocit, že politici ve vztahu k nim vedou jednání ve stylu „o nás bez nás“. „Doufáme, že vládu bude zajímat i názor těch, kterých se to týká, respektive na něž opatření dopadnou,“ poznamenal Felix. Co chtěla policie na hejtmanství, se neříká ani po dvou měsících Přečíst článek › Rozšíření nedělního zákazu jízd, jež by mělo platit už od sobotní půlnoci, tedy o půl dne déle než nyní, se dopravcům nelíbí. Nevidí prý k tomu důvod, jestliže během nedělního dopoledne není na českých silnicích velký provoz. Dopravci v té souvislosti připomínají, že o tom, jak jezdí, nerozhodují oni, ale poptávka zákazníků. A objem přeprav se nezmění. Vozů tedy neubude, ale spíše jich naopak bude třeba více, jestliže by měly stejný objem odvézt za kratší dobu. A hlavně – pondělní rána se v okolí Prahy z nynějšího dopravního očistce mohou změnit v hotové peklo. „Po době zákazu dojde k zahuštění provozu,“ konstatoval Felix. S tím, že obstát nemůže ani argument o sladění pravidel s okolními státy: v polovině zemí Evropy prý zákaz jízdy vůbec neexistuje. „Česmad Bohemia naopak vítá snahu o povolení dojezdů domů. Je zoufalé, když se vracející řidič musí zastavit v pátek odpoledne někde na parkovišti místo dojezdu k rodině,“ poznamenal Felix. Rodinné souvislosti má také varování dopravců před likvidací moravských firem. O byznys prý přijdou ty, jejichž řidiči nyní vyjíždějí v neděli, pokud mají v pondělí vykládat v Německu. Odjíždět od rodin už v sobotu, aby pak někde na trase pročekali celou neděli, nebudou mít chuť – a snadno se může stát, že zakázky převezme levnější konkurence z Balkánu nebo třeba z Polska. Tak alespoň věc vidí prezident Sdružení Česmad Bohemia Josef Melzer. Řidiči si navíc dlouhodobě stěžují, že míst pro odstavení kamionů je u dálnic velmi palčivý nedostatek. To se ale zlepší, slibují politici. Po úterním setkání ministr Kremlík ohlásil, že ještě letos by mělo přibýt po celé republice 241 stání pro nákladní vozidla, jejichž výstavba začne už v nejbližší době; v příštím roce jich má být vybudováno dalších 119, o rok později 233 – a v roce 2022 dokonce 308 nových stání. Padesát milionů z rozpočtu kraje mají rozdělit občané Přečíst článek ›

