/FOTOGALERIE/ Zatímco mnohá místa se ještě vzpamatovávají z následků víkendových bouřek s přívaly vody i vichrem a škody ještě zdaleka nejsou spočítány, na obzoru je nová hrozba. Portál krizového řízení Středočeského kraje upozorňuje na předběžné varování Českého hydrometeorologického ústavu, jež připomíná, že místy by se problémy s vodou mohly zopakovat.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Pro období od noci na čtvrtek do páteční půlnoci meteorologové očekávají lokální vydatné srážky s úhrny kolem 60 mm. Vyloučen není ani vzestup hladiny vodních toků, a to především v místech, kde už hodně pršelo – jde tedy o oblast s vyšším nasyceným povodí. Následující předpovědi by však ještě měly předpoklady meteorologů blíže upřesňovat.