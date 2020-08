„V současné době se snažíme v celé záležitosti zorientovat, škola je uzavřená, nejsou tam pedagogičtí ani nepedagogičtí pracovníci,“ uvedl ředitel v okamžiku, kdy s kolegy stál v areálu Oblastní nemocnice Kolín před covid buňkou a čekal na testy. Ty se samozřejmě týkají všech cca 75 zaměstnanců.

V pátek 28. srpna všichni podstoupí druhé testy, a pokud budou negativní, v pondělí 7. září začne normální výuka. „Abychom alespoň nějak fungovali, rozjedeme od úterý 1. září distanční výuku. Ne zcela v plném rozsahu, ale zkrátka žáky zkontaktujeme, abychom navázali komunikaci a byli připravení na 7. září. Pokusíme se udělat všechno pro to, aby školní rok, když už špatně začal, hezky skončil,“ shrnul Luboš Zajíc.

Jak naložit s týdnem, a v Pečkách věří, že to bude jen jeden týden, který najednou dětem přibyl k prázdninám, řeší nyní také starostka Alena Švejnohová. „Narychlo se pokoušíme pro děti zajistit program, například další turnus příměstského tábora. Zatím to nemám s jistotou, hledáme, zda se najde někdo, kdo není v karanténě a zvládl by příměstský tábor vést. Doufáme, že to bude trvat opravdu jen týden,“ řekla starostka, která zároveň řešila, jak vystavit ošetřovačky pro rodiče žáků.

„Co do protiepidemickým opatření samozřejmě dostojíme všemu, co bylo nařízeno od 1. září, a zároveň už jsme svolali poradní orgán starosty. Máme tabulka věcí, které průběžně nakupujeme a ještě budeme dokupovat do našich příspěvkových organizací. Myslela jsem, že bude vydán nějaký centrální pokyn, jak v takovýchto situacích postupovat. Naše škola není jediná v zemi, dalo se předpokládat, že se po prázdninách může něco takového stát. Ale centrální pokyn není. Nicméně doufám, že to zvládneme. Máme vybavené hasiče, koupili jsme i generátor ozónu,“ popsala starostka.

Pečečtí dobrovolní hasiči jsou na Kolínsku jedinou jednotkou JPO II, tedy poloprofesionální. „Jsme připravení provést dezinfekci veškerých prostor, kde to bude potřeba, máme na to všechny prostředky včetně generátoru ozónu,“ potvrdil velitel pečeckých hasičů Petr Dürr.