„To je přesně to, o co se každá škola snaží. Předcházet problémům a zaměřit programy tak, aby se co nejvíce hodily do prostředí a do atmosféry, která ve škole panuje,“ připomněl, že školy se snaží přizpůsobit přímo problémům, o nichž zjišťují, že by je měly řešit nejnaléhavěji.

Pomůže tomu 1,3 milionu korun, které na aktivity v oblasti primární prevence a rizikového chování vyčlenili středočeští radní. O tyto peníze se podělí celkem 69 krajem zřizovaných škol a školských zařízení.

Není to ale tak, že by nad přidělenou částkou zrovna jásaly. Potřebovaly by totiž alespoň čtyřikrát víc – a kdyby byl k dispozici desetinásobek, také by si jejich týmy věděly rady, jak s penězi smysluplně naložit. „Zájem škol je obrovský,“ konstatoval Vácha v souvislosti s tím, že součet částek v podaných žádostech se přiblížil šesti milionům korun, a tak bylo nutné požadavky krátit.

„Vždycky je lepší problémům předcházet, než je řešit ex post,“ ocenil Vácha aktivitu škol při zapojování do programů primární prevence. „Každá škola má nastavený svůj systém, každá je něčím specifická, ale všeobecná rizika hrozí všude – a nezáleží na tom, zda jde o učiliště, nebo výběrové gymnázium,“ poznamenala Vácha.

S tím, že školy mají své metodiky prevence, jejichž počty se s ukončeným specializačním studiem postupně zvyšují – a také také spolupracují s dalšími odborníky: programy pro ně musí zajišťovat organizace s certifikací odborné způsobilosti ministerstva školství.