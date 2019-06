Na rozvoj nemocnic chce kraj poslat 38 milionů

Střední Čechy - Dotací na nové projekty by se měly dočkat středočeské oblastní nemocnice. Navrhují to alespoň krajští radní, kteří doporučují zastupitelům poslat čtveřici nemocnic na naplnění rozvojových záměrů dohromady zhruba 38 milionů korun. Peníze by měly posloužit rozmanitým účelům - od rekonstrukce záchytné stanice v Mladé Boleslavi až po větší úpravy některých oddělení, ale dojít má třeba i na nezbytnou modernizaci operačních sálů, a to opět v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Jedná se o investice předem plánované, jež byly dosud zařazeny do takzvaného zásobníku projektů. Ten představuje seznam akcí připravených k realizaci, až se na jejich uskutečnění najdou peníze (a také nastanou vhodné podmínky k uskutečnění). Představitelé hejtmanství už od loňského podzimu opakují, že pro letošní rok nepočítají s tím, že by tak jako v minulých letech měl kraj nemocnicím posílat peníze na zajištění běžného provozu; v tomto ohledu očekávají, že vedení nemocnic bude schopno dosáhnout vyrovnaného hospodaření. To nyní opětovně potvrzuje radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). Stále podle jeho slov platí, že kraj má peníze pro nemocnice připravené – avšak na rozdíl od minulosti dává přednost investicím. Jinými slovy: penězům na rozvoj místo financování spotřeby. „Kraj tak může více investovat do zlepšení podmínek pro pacienty i personál, do nových přístrojů a do úspor energií,“ vysvětlil Bezděk, jaké výdaje mají nyní přednost. Nejlepší místo pro život? Středočeský kraj je na šestém místě Přečíst článek › Nově doporučované investice do krajských nemocnic * Oblastní nemocnice Kladno: - Vybudování oddělení následné intenzivní péče + Sloužit má dlouhodobě hospitalizovaným pacientům, u nichž došlo ke stabilizaci zdravotního stavu po zvládnutí náhlé kritické nemoci nebo náhlého kritického zhoršení chronického onemocnění, avšak nadále je třeba zajišťovat podporu základních životních funkcí – nemocnice počítá se zřízením osmi nových lůžek + Výše investiční dotace dosahuje 8 milionů korun, přičemž tyto peníze mají posloužit ke krytí veškerých nákladů (od pořízení dokumentace pro zadání stavby přes vlastní přestavbu až po vybavení pokojů) * Oblastní nemocnice Kolín: - Rekonstrukce čtvrtého a pátého nadzemního podlaží objektu gynekologie + V části pavilonu chystá nemocnice rekonstrukci včetně obnovy stoupaček, nového vytápění, vzduchotechniky, rozvodu medicinálních plynů, elektřiny, komunikace sestra-pacient a dalších elektronických systémů (kontrola vstupu, požární signalizace); počítá se ale i s přestavbou části novorozeneckého oddělení v pátém patře + Celkové předpokládané náklady dosahují 25,9 milionu korun, z čehož investiční dotace kraje má dosáhnout 10 milionu korun (15,9 milionu by nemocnice měla hradit z vlastních zdrojů) Peníze na kotlíkové dotace ještě jsou. Údaj o vyčerpání neplatí! Přečíst článek › * Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav: - Modernizace protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby + Původně byla záchytka umístěna v přízemí objektu spojovací chodby společně se šatnami nemocničních řidičů, po stavebních úpravách v roce 2008 však musely následovat další zásahy – jak kvůli nové vyhlášce o požadavcích na minimální vybavení zdravotnických zařízení, tak s ohledem na zajištění lepších podmínek pro zaměstnance; po přestěhování šatny řidičů se záchytná stanice upravuje, aby vyhovovala aktuálně požadovaným parametrům a potřebnému počtu míst + Celkové náklady dosahují 7,2 milionu korun; z čehož dotace z rozpočtu kraje představuje 5,9 milionu korun (a z vlastních zdrojů má nemocnice zaplatit 1,2 milionu); již loni nemocnice vyčerpala dotaci ve výši 2,5 milionu korun a letos má následovat dalších 3,4 milionu - Rekonstrukce a modernizace centrálních operačních sálů + Modernizaci centrálních operačních sálů provede nemocnice za provozu – chystají se stavební úpravy nezbytné pro zajištění dodržování hygienicko-epidemiologických zásad a také částečná obnova mobiliáře, který je nyní v havarijním stavu + Celkové předpokládané náklady dosahují 7,8 milionu korun; z toho investiční dotace z rozpočtu kraje představuje 6,5 milionu (a z vlastních zdrojů nemocnice uhradí 1,365 milionu) * Oblastní nemocnice Příbram: - Zdravotnická technologie pro gynekologické oddělení + Jedná se o dodávku zdravotnické technologie a nábytku pro gynekologické oddělení v návaznosti stavební rekonstrukci křídla D4 monobloku příbramské nemocnice + Celkové předpokládané náklady činí 20 milionů korun; z toho investiční dotace z rozpočtu kraje má dosáhnout 10 milionů (a z vlastních zdrojů má nemocnice hradit 10 milionů) Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje Koupit si můžete i železniční depo nebo bývalé nádraží Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský