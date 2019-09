Jízdu na železnici, která má být jiná, než jsou cestující zvyklí, když k pohodlí přispěje třeba i nabídka vody zdarma, slibuje společnost Arriva vlaky, jež od prosince začne vozit cestující na některých rychlíkových linkách ve středních Čechách. Drobným dopravcem na středočeských kolejích je dále společnost KŽC a nepříliš rozšířeným také Leo Express. Naprostá většina vlaků však v příštích deseti letech zůstane v režii Českých drah.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Arriva

Plyne to ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s touto akciovou společností na období do doku 2029, kterou schválili krajští zastupitelé. Na tom, že je to dobrá volba pro Středočechy i krajskou kasu, se zástupci vládnoucí koalice shodují i s opozicí.