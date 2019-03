Střední Čechy – Oficiální konec léta, které jsme zažívali prakticky nepřetržitě již od jara, podle meteorologů potvrdí i víkendové ochlazení. To, že sezona spojovaná s radovánkami u vody je opravdu u konce, potvrzuje i nabídka státního podniku Povodí Vltavy určená majitelům a provozovatelům rekreačních plavidel na Orlíku. O prodlouženém víkendu, v termínu od 28. do 30. září, bude na hrázi poblíž obce Solenice na Příbramsku přistaven jeřáb, který bezplatně zajistí transport lodí z vody na sucho.

Jeřáb na hrázi

Využívat služby jeřábníka budou zájemci moci vždy od osmé hodiny do 17.30 (s půlhodinovou přestávkou po poledni). Vylovit si mohou nechat plavidla až do hmotnosti 3,5 tuny; široká do tří metrů a dlouhá do 8,5 metru, Platí to ale pouze pro ty kapitány či majitele, kteří se včas zaregistrují. A na to už je nejvyšší čas: závazné přihlášky se na e-mailové adrese dispecink@pvl.cz budou přijímat už jen pár hodin: nejpozději do neděle.