Nymbursko /FOTOGALERIE/ - Tři miliony korun si díky úspěšnému programu „Era pomáhá regionům" rozdělí regionální veřejně prospěšné projekty z celé České republiky. Do programu se v tomto roce přihlásilo 270 neziskových organizací. Grantová komise vybrala v každém z 20 regionů tři nejzajímavější projekty, o čtvrtém rozhodla veřejnost.

Jednotlivé projekty nyní soupeří o finanční podporu veřejnosti. Musí vybrat celkem alespoň 5000 korun, a to minimálně od pěti různých dárců. Podle výše částky, kterou projekty takto získají, bude rozdělen i finanční příspěvek od Ery, a to podle pravidla: Čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte.

Projekt, který veřejnost podpoří nejvíce, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí 35 tisíc korun a čtvrtý projekt si odnese 25 tisíc korun. Výběr peněz od veřejnosti začal 13. října a skončí 6. ledna 2016.

Z každého regionu v Praze a ve středních Čechách vám nyní představíme dva projekty, druhé dva pak ve středu 16. prosince.

Praha

Česká asociace paraplegiků - CZEPA provozuje charitativní obchod Hvězdný bazar, který zároveň funguje jako tréninkové zaměstnání pro vozíčkáře s poraněním míchy. Pracovní místa prodejců jsou určena mladým lidem, kteří v důsledku úrazu často nedokončili vzdělání a nemají pracovní zkušenosti.

Hvězdný bazar prodává věci, které věnovaly významné osobnosti; herci, divadelníci, filmaři, výtvarníci, designéři, sportovci a věci s vlastním originálním designem. Výtěžek z prodeje je využíván na pokrytí nákladů na činnost České asociace paraplegiků. Obchod má kamennou prodejnu v Jungmannově ulici v Praze a e-shop.

„Navrhujeme také věci s vlastním originálním designem, jako trička a tašky a jiné módní kousky. Spolupracujeme s českými firmami. Naším posláním je hájit zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilovat o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti," řekla manažerka projektu Johana Forman.

Holky, už mi zase chutná je motivační kampaň za zdravé stravování pro ženy s nádorovým onemocněním prsu. Pořádá ho sdružení Mamma Help. Žen je skoro sedmdesát tisíc, co vědí, jak vypadá nechutenství způsobené onkologickou léčbou. A tak těm dalším, které se právě s rakovinou prsu potýkají, chtějí vzkázat, že zas bude líp.

„Víc jak dva roky si v Mamma Help centrech hrajeme s vařením. Vždy se najde příležitost nabídnout kamarádkám, co umím nejlíp, nebo dělám nejradši rychlý koláč, marmeládu, ovocný salát, naložené rybí řezy… Na rekondičních pobytech vaříme hlavně pusou recepty z rodinného stříbra jsou nejžádanější," řekla Jana Drexlerová, ředitelka pacientského sdružení Mamma Help.

Mamma Help proto letos oslovil odborníky na slovo vzaté - kromě nutričních terapeutů také kulinářské poradce, autorky kuchařek, organizátory oblíbených Food festivalů, známé kuchaře i hotelové školy.

Nadační fond Mathilda pořádá projekt Šťastný vodicí pes. Pomůže zajistit kvalitní chov štěňat a následný výcvik vodicích psů pro nevidomé. Pes přináší do života nevidomého spoustu šťastných chvil a nenechá ho nikdy o samotě.

Čtvrtým projektem v Praze je Podpůrný tým Cesty domů. Rodiny umírajících pacientů Cesty domů budou moci být se svým blízkým v obtížné životní situaci a bude jim poskytnuto veškeré odborné zázemí a psychická podpora a to nejen v době péče o nemocného, ale také v době truchlení.

Posázaví

Sbor dobrovolných hasičů v Zahrádce u Maršovic by rádi vybudovali zázemí pro velké i malé hasiče s dlouholetou tradicí. Díky projektu by chtěli dovybavit hasičský vůz, zajistit pro hasiče potřeby, jako přilby, hadice a jiné ochranné pomůcky. Další částí je zázemí pro hasiče a širokou veřejnost. Prostory je potřeba dovybavit.

Zázemí by bylo nejen pro dobrovolné členy sboru, ale i interaktivní prostor pro výuku dětí a mládeže zapojené do činnosti hasičského sboru. Místo pro setkávání generací a pro přípravu akcí jako jsou hasičské soutěže a podobně. Poslední část je věnována stříkačce Mára z roku 1931. Na ní je potřeba kompletní rekonstrukce, aby ji mohli používat na společenských akcích.

Zvedák pro náročný ošetřovatelský provoz chce zakoupit díky příspěvkům hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech.

Vakuový zvedák v hodnotě 157 tisíc korun je bezpečným a pro klienty nejpohodlnějším systémem pro přesuny - od samotného zvednutí klienta po jemné a citlivé nastavení jeho polohy. Umožňuje ošetřovatelům manipulaci s pacienty během každodenní hygieny, polohování či rehabilitace. Zejména ženskému personálu, jehož je v hospici většina, zajišťuje bezpečnější pracovní prostředí právě při těchto každodenních úkonech.

„Hospic pečuje o pacienty v posledním stadiu nemoci. Podpořte nás. Našim ošetřovatelům usnadníte manipulaci s pacienty a jim umožníte někdy namáhavé a bolestivé přesuny," sdělují zástupci hospice.

Stanice pro záchranu živočichů v Pavlově na Havlíčkobrodsku přihlásila svůj projekt Péče o zraněné a handicapované živočichy. Jejich posláním je péče o zraněné živočichy a nalezená mláďata s cílem vrátit je zpět do volné přírody. Živočichové, kteří se k nim dostávají, jsou často oběti lidské bezohlednosti. Z tohoto důvodu se snaží přímo ve stanici vzdělávat děti už od útlého věku. Ze získaných prostředků nakoupí krmiva a vybavení pro péči o mláďata a handicapované živočichy.

Čtvrtý projekt patří Nadačnímu fondu Aktivní ženy na venkově Golčův Jeníkov také na Havlíčkobrodsku. Projekt Senior klub si klade za cíl pomoci seniorům orientovat se v každodenní záplavě informací a usnadnit jim komunikaci s úřady a okolím. Díky prostředkům na provoz by mohla klubovna a učebna fungovat po celý rok.

Polabí

Členové rodinného centra Routa z Čelákovic chtějí zútulnit svůj dvorek, proto připravili projekt Dvorek ožije. Je třeba opravit nejen hospodářské přístavky, ale také zbudovat pergolu včetně venkovního posezení pro děti i dospělé, ohniště, domek z přírodnin a další herní prvky pro děti, nebo rekultivovat záhony k pěstování bylinek. Ve čtyřech nevyužívaných kotcích by se děti mohly starat o zvířátka, ale potřebují jim vytvořit příhodný domov.

„Od srpna jsme v pronájmu, kdy máme od města jedno patro budovy, k němuž patří zahrada, jíž chceme otevřít veřejnosti. Získali jsme dotované místo od úřadu práce, takže nám tu jeden pán zbořil a odvozil kůlny. Peníze sháníme hlavně na materiál, měli jsme tu i už několik brigád," uvedla koordinátorka Monika Žatečková.

Rodinné centrum se zaměřuje na podporu rodin s dětmi, pozitivní rodičovství, partnerství, aktivní otcovství, mezigenerační vztahy a stále více i na podporu náhradního rodičovství.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav by rád pořídil přenosný kyslíkový generátor pro Dům péče Českého červeného kříže. Cílem projektu je pořízení generátoru kyslíku pro zlepšení mobility a komfortu pacientů zdravotnického zařízení, kterým je poskytována péče hospicového charakteru. Chtějí úplně nahradit současný klasický kyslíkový systém generátorem kyslíku, který zaručuje bezpečný a tichý chod i snadnou obsluhu pro pacienty, kteří bez kyslíku již nemohou žít.

„Rádi bychom obměnili stávající kyslíkový systém za komfortnější a mobilnější, který bude příjemnější pro naše klienty a bude zcela nezávislý na elektrické energii," uvedla ředitelka úřadu Michaela Mittnerová. V současné době totiž používají zastaralý systém, který je umístěn na rozměrném vozíku.

Základní škola a Mateřská škola Mozaika v Mnichovicích pořádá projekt Zahrada dětských snů. Bude vytvořena biodiverzitní zelená školní učebna, která bude sloužit pro školní výuku, výukové programy pro předškolní děti, trávení volného času a organizaci mimoškolních zájmových aktivit. Zelená školní učebna bude doplněna hřištěm v přírodním stylu.

Český svaz ochránců přírody Polabí připravil projekt Pomáhejme společně živočichům v nouzi! Volně žijící živočichové se mnohdy vlivem lidské činnosti ocitnou v nouzi. Pro tyto případy funguje Záchranná stanice v Pátku. Hlavní cíl organizace je zvířeti poskytnout první pomoc, vyléčit ho a poté vypustit zpět do volné přírody.

Křivoklátsko, Podbrdsko

Canisterapie Kladno v městské části Rozdělov si připravila projekt Léčba psí láskou. Jejich členové pracují v canisterapeutických týmech, které se skládají z vyškoleného psovoda a pravidelně přezkušovaného canisterapeutického psa se speciálním výcvikem. Právě kontakt se psy je klíčovým nástrojem pro motivování klientů. Pomáhá jim odbourávat stres, rehabilitovat, narušuje jejich denní stereotypy a výrazně přispívá k posílení jejich psychického i fyzického zdraví.

Projekt canisterapie je koncipován jako stálá systematická pomoc dětem, seniorům a klientům se speciálními potřebami. Tato stálá a systematická pomoc je poskytována v pravidelných intervalech.

Organizace se věnuje i jednorázovým aktivitám a akcím, které jsou zaměřeny na ukázky canisterapeutické činnosti, na informovanost okolí ve formě seminářů nebo na podporu charitativních činností. Pořádají i ukázky ve školských zařízeních.

Farní charita Beroun chce vybudovat venkovní kapli jako intimní místo tichosti a klidu. Venkovní kaple bude využívána klienty Domova a Stacionáře sv. Anežky České k odpočinku a meditaci v příjemném prostředí venkovní zahrady. Pořadatelé jsou přesvědčení o tom, že možnost uchýlit se do venkovní kaple, intimního prostoru klidu a ticha, může zpříjemnit ve velké míře život klientů a může pomoci udržovat duchovní život, na který byli senioři zvyklí.

Venkovní kaple by se stala intimním zázemím pro modlitbu, meditaci či prožívání chvil v tichosti pro seniory s demencí, především s Alzheimerovou chorobou. „Vybudování kapličky bereme nejen z důvodů, že jsme farní charita, ale také na základě potřeb našich klientů. Prožívají bolest, vyrovnávají se se smrtí.

Svaz tělesně postižených v České republice v Hořovicích připravil projekt Podpora pro Hendikepované. Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží celé veřejnosti pátým rokem. Navštívilo ji tři sta klientů a bylo zaznamenáno přes pět set výpůjček pro postižené občany. Pomůcky dováží ke klientovi s odborným předvedením. Přáli by si zajistit zvýšení komfortu a důstojnosti pro tělesně postižené občany a rozšířit sortiment o žádané pomůcky, aby uspokojili klienty, kteří půjčovnu navštěvují.

Dětský domov Husita Dubenec na Příbramsku pořádá projekt Bezpečně do škol a školek. V obci není škola, děti musí jezdit do školy a školky do osm kilometrů vzdálené Příbrami. Peníze potřebují na nákup nového automobilu pro přepravu dětí.

S jednotlivými projekty se díky videomedailonkům mohou zájemci blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz. Zde můžete favorizované programy rovnou také podpořit.