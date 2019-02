Na jihovýchodě kraje může pěkně fičet

Střední Čechy – Může to fouknout zostra, ale jen někde. Výstražná informace Českého hydrometeorologického ústavu varující před silným větrem platí ve středních Čechách jen na Benešovsku a Kutnohorsku. A to konkrétně od páteční 16. hodiny do sobotní druhé odpolední.

Původně meteorologové vydali výstrahu před větrem s nárazy o rychlosti až 90 km/h také pro Rakovnicko – tu však stáhli s tím, že neplatí; jednalo se o omyl. V regionech, kde by mohlo více fičet, platí základní doporučení pro podobné situace: zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty. Speciální opatření se pak týkají více ohrožených konstrukcí – například zabezpečení stavebních jeřábů. Na možný vliv vichru však musí pamatovat také řidiči. Je třeba jet s maximální opatrností, protože vlivem poryvu větru se auto může stát neovladatelné. Vyplatí se sledovat dopravní zpravodajství.

Autor: Milan Holakovský