Kvůli rekonstrukcím mostů budou uzavřeny úseky dálnic D10 a D5 v blízkosti hlavního města, přičemž již během víkendu se řidiči setkají s vyznačováním dopravních omezení u Staré Boleslavi na Praze-východ a poblíž Chrášťan na Praze-západ.

Průjezd se bude proměňovat

Na D10 v pondělí zahájí společnost Skanska práce na 31milionové rekonstrukci mostu na dálničním kilometru 12,6 – mezi exitem 14 Stará Boleslav a dálničním mostem přes Labe, kde se má „po novém“ jezdit za 48 týdnů. Nyní je stav mostu, který dokonce provizorně zajišťuje podpěrná konstrukce, hodnocen jako velmi špatný. Současné nosníky čeká demolice a na stejném místě bude postaven most nový; již připravený na plánované rozšíření tohoto úseku dálnice v režimu 3+3, tedy se třemi pruhy pro každý směr jízdy, představil záměr Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. „Nutné bude rovněž ubourat opěry na projektovanou výšku, aby mohl být vybetonován nový úložný práh. Z důvodu rozšíření mostu je nutné zdemolovat i stávající křídla mostu ve směru na Mladou Boleslav pro umístění nových základů křídla,“ upřesnil rozsah prací.

Omezení na D10 v místě prací se bude postupně vyvíjet, a to v závislosti na postupu demolice a výstavby. Kvůli možnosti zachovat po celou dobu provoz v režimu 2+2 (přičemž doprava bude převáděna přes středový dělicí pás z jednoho jízdního pásu do druhého) byly práce rozděleny do čtyř etap. První z nich, spojená s omezením provozu v obou levých jízdních pruzích, začne po víkendu – již během následujícího víkendu se však vedení průjezdu místem prací pozmění.

Manévry na okraji Prahy

Na D5 na úrovni Chrášťan začínají přípravné práce předcházející zahájení první dvojice tamějších mostů. Zakázku za 69 milionů korun má společnost Hobst stihnout za 252 kalendářních dnů, přičemž vždy bude současně pracovat na polovinách mostu ve stejném jízdním pásu. To je však teprve budoucnost. Nyní dochází na přípravné práce, zasahující až na okraj hlavního města, které umožní v průběhu oprav mostů vedení dopravy v režimu 2+2. „Jedná se o vybudování 120 metrů dlouhého přejezdu středového dělicího pásu v ulici Rozvadovská spojka v blízkosti exitu Třebonice (D0–D5),“ upřesnil Buček. S tím, že na Rozvadovské spojce je třeba zajistit nejen úpravy středového pásu s vybudováním asfaltového přejezdu, ale i přeložku inženýrských sítí a přemístění lamp veřejného osvětlení.

Právě s podvrty pod Rozvadovskou spojkou pro kabely osvětlení se má začít v pondělí. V souvislosti s tím bude během víkendu v levém jízdním pásu (ve směru k centru) uzavřen odstavný pruh a část připojovacího, příjezd D5 na Rozvadovskou spojku bude veden jedním jízdním pruhem plus připojovacím pruhem od Pražského okruhu (D0). V pravém jízdním pásu budou uzavřeny odstavný a pruh a část odbočovacího pruhu – přičemž možnost sjet na D0 zůstane zachována. Tak to má fungovat do čtvrtka 25. března, kdy dojde na další úpravy vyznačeného omezení. Jde přitom o velmi frekventované místo: ve směru do centra Prahy tudy denně projede přes 26 tisíc vozidel – a v opačném směru téměř 25 tisíc.