Odkazuje tím na záměr naočkovat v každém kraji 70 procent populace ve věku 18+. Podle posledních statistik z těchto lidí dostalo vakcíny 52,74 procenta. A přibývat budou další zájemci; poněkud neočekávaně i mladší ročníky. Od pondělí se možnost registrace otevírá lidem ve věku nad 35 let, od středy dokonce i třicátníkům.

Započteni už jsou i hejtmanka či její statutární náměstek Martin Kupka (ODS). Oba se tím, že byli na očkování, pochlubili na sociálních sítích. „Nepřemýšlel jsem ani chvíli, že bych postupoval jinak,“ uvedl Kupka v pátek na facebooku – s tím, že se registroval hned při první příležitosti a právě v pátek dostal první dávku. „I moje očkování je příspěvek k návratu do normálu pro celou společnost,“ prohlásil. Z ohlasů, které na sociální síti sklidil, nicméně plyne, že ne všichni lidé, kteří sledují jeho profil, sdílejí stejný názor. Pecková shrnula, co jí dva dny po očkování říká její tělo, do tří slov: „Reakce zatím žádná.“ Jedním dechem vybízí ostatní, aby ji napodobili: „Registrujte se. Termíny nejsou dlouhé.“

Velký zájem mezi seniory

Více než pětina z prozatím očkovaných lidí s bydlištěm ve Středočeském kraji si vakcínu nechala píchnout v Praze. Jde o 22,7 procenta (a 122,5 tisíce dávek). Přímo ve Středočeském kraji již bylo aplikováno 464,5 tisíce očkovacích dávek.

K aktuálnímu tempu očkování Pecková připomněla: „Prvních a druhých dávek vakcín proti koronaviru bylo ve Středočeském kraji za sedm dní podáno celkem 48 738.“ Z desetiny se jednalo o druhé dávky; v 90 procentech se jednalo o podání prvních dávek. Hejtmanka dále upozornila, že z populace lidí starších 80 let má alespoň jednu dávku 78 procent obyvatel kraje. „A dokončené očkování má 57 procent,“ konstatovala.

Vakcinací v rámci kraje (kde je zatím „nejaktivnější“ kolínská nemocnice, vykazující přes 39 a čtvrt tisíce podaných dávek) bylo očkování dokončeno u 110 668 osob. Z nich je 18 749 zdravotníků a 12 930 pracovníků v sociálních službách.

Změna v dodávkách vakcín

V uplynulých týdnech do středních Čech dorazilo téměř padesát tisíc dávek látky Comirnaty, tedy vakcíny od dodavatele Pfizer/BioNTech. Ve středeční dodávce jich bylo 49 140. Podělilo se o ně 21 očkovacích center a očkovacích míst. Příděly pro konkrétní místa se určují podle aktuální potřeby podání druhých dávek (aktuálně 11,5 procenta) a v závislosti na počtu lidí čekajících na první dávku podle záznamů v centrálním registračním systému (tentokrát bylo k tomuto účelu vyčleněno 88,5 procenta dodávky). Nejvíce dávek, přes pět tisíc, nyní putovalo do Mladé Boleslavi.

Dále do kraje dorazilo 8,5 tisíce dávek od firmy Moderna. Ty jsou kompletně učeny pro využití v ordinacích praktických lékařů. Naopak z dodávky 4,5 tisíce dávek vakcíny Vaxzevria od firmy AstraZeneca tentokrát praktici neuvidí ani kapku. Celá zásilka je určena na druhé dávky podávané v očkovacích centrech. Od posledního květnového týdne by však očkovací centra ve středních Čechách měla dostávat jen produkt Comirnaty, známý spíše pod označením firmy Pfizer. Zbylá trojice vakcín se schváleným použitím – Moderna, Vaxzevria a Janssen společnosti Johnson & Johnson – mají putovat k praktickým lékařům.

Rozdělení dodávky vakcíny Comirnaty v uplynulém týdnu:

Mladá Boleslav 5070 Kladno 3900 Kolín 3660 Slaný 3240 Příbram 3000 Rakovník 2940 Benešov 2820 Říčany 2820 Nymburk 2730 Dobřichovice 2520 Mělník 2406 Kutná Hora 2400 Beroun 2100 Sedlčany 2070 Hořovice 1920 Brandýs nad Labem 1500 Čáslav 1500 Neratovice 900 Městec Králové 540 Jirny 450 Kralupy nad Vltavou 354 MOBILNÍ TÝMY 300

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje