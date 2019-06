Plyne to z propočtů Deníku pracujících s průměrnými čistými mzdami a daty inzertního webu a novin Annonce o nabídkách starších bytů o velikosti 3+1. Právě ty se podle slov Miroslava Václavíka z Annonce prodávají nejčastěji – což platí jak ve Středočeském kraji, tak celorepublikově.

Na byt se opět vydělává déle

Cenu bytu ovlivňuje řada faktorů: stav, stáří, poloha, poptávka – a kdo ví, co ještě. V průměru by ale Středočech s průměrným příjmem aktuálně vydělával na průměrný byt devět let a pět měsíců. Je to o pět měsíců déle než v loňském roce. A tehdy to bylo o sedm měsíců víc než předloni. V roce 2017, kdy Deník provedl tyto výpočty poprvé, totiž dospěl k výsledku osm roků a tři měsíce.

Dlouhodobě platí, že v „bohatších“ regionech jsou ceny vyšší – a naopak. Nejdráž byty vycházejí na Praze-východ – a nejlevněji na Rakovnicku.

Starší byty inzerované ve středních Čechách v roce 2019

Oblast Průměrná cena Průměrná plocha Praha-východ 4 312 333,33 Kč 73,08 m² Praha-západ 3 697 480,00 Kč 76,20 m² Mladoboleslavsko 3 261 459,38 Kč 79,13 m² Berounsko 2 955 058,82 Kč 76,06 m² Kladensko 2 824 032,45 Kč 73,33 m² Mělnicko 2 641 736,84 Kč 73,37 m² Kolínsko 2 427 380,95 Kč 79,14 m² Nymbursko 2 272 700,00 Kč 78,80 m² Benešovsko 2 233 512,80 Kč 72,67 m² Příbramsko 2 124 788,89 Kč 75,72 m² Kutnohorsko 1 881 428,57 Kč 75,50 m² Rakovnicko 1 413 333,33 Kč 80,67 m² Středočeský kraj 2 758 541,49 Kč 75,88 m²

Zdroj: Annonce