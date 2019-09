Mýto pro Pražany rozhádalo koalici: Pánové, víte, o čem hlasujete?

To je teda síla! Obyvatele hlavního města nápad primátorova náměstka Petr Hlubučka (STAN/Spojené síly pro Prahu) zavést do tří až pěti let poplatek za vjezd do Prahy pořádně rozlítil. Mýto se navíc stalo dalším tématem sporu magistrátní koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Koaliční partneři vzkazují Hlubučkovi, že bez dostavby dálničního okruhu metropole i vnitřního městského okruhu jeho ideu na ochranu životního prostředí nepodpoří.

„Chci uklidnit Pražany, že zavedení mýtného za vjezd do Prahy není na pořadu dne. Respektujeme názor radního Hlubučka, ale v současnosti ho považujeme za nereálný. Pro TOP 09 je prioritní co nejrychlejší dokončení vnitřního a vnějšího okruhu. Do té doby jsou uváhy o mýtném zbytečné,“ uvedl ve čtvrtek na twitterovém profilu předseda strany a europoslanec Jiří Pospíšil. Tedy ten samý Pospíšil, který je zároveň předsedou zastupitelského klubu Spojených sil a který dříve ostře vystupoval proti pirátským nápadům - zejména analýze prázdných bytů pomocí elektroměrů. Koaliční subjekt vystupoval jednotně i ve sporech týkajících se Pražské plynárenské. Ale nyní Hlubuček, zdá se, zůstal samotným „vojákem v poli“, který hájí opatření na zvýšení kvality vzduchu v hlavním městě a marně hledá podporu. Za jízdu po metropoli budou řidiči platit. Týká se to i Pražanů Přečíst článek › „Mýto a okruh na sebe nejsou nijak navázány a úvahy o něm zbytečné rozhodně nejsou. Mýto nezakazuje nikomu vjet do centra, jen vysokoemisní vozidla za to zaplatí. Nevím, proč by kouřící auta měla neustále ničit zdraví Pražanů,“ odpověděl Hlubuček kolegovi Pospíšilovi v diskuzi na sociální síti. Řidiči musí mít šanci Prahu objet Primátorův náměstek pro životní prostředí a starosta Lysolají navíc připomíná, že zavedení mýta a dostavba Pražského okruhu spolu nesouvisí ani podle klimatického závazku dosáhnout do roku 2050 nulových emisí CO 2 , který radní schválili v červnu. „Pánové, víte, o čem vůbec hlasujete?“ ptá se Hlubuček veřejně koaličních partnerů. Nízkoemisní zóny

Už od 1.1. 2017 měli řidiči (s výjimkou rezidentů) vozů nesplňujících emisní normu Euro 3 za vjezd do určitých lokalit v Praze platit. Zavedení nízkoemisních zón však nakonec minulé vedení města po skoro čtyřech letech příprav zamítlo. Jednou z námitek silničního správního úřadu bylo, že kvůli nedokončenému vnitřnímu okruhu metropole neexistují objízdné trasy. Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) totiž prostřednictvím Novinek vzkázal: „Nepředpokládám, že bychom mohli zavést mýto před dokončením například klíčového úseku 511 Pražského okruhu (úsek spojující D1 a D11). Řidiči musí mít šanci Prahu objet. Je také důležité provést potřebné legislativní změny, abychom mohli výnosy z mýtného systému skutečně reinvestovat v čistější dopravě v Praze.“ Podle současného zákona by totiž peníze řidičů šly státu. O mýtu sice hovoří i Plán udržitelné mobility přijatý radou hlavního města v červnu, jak zmiňoval Hlubuček, ale podle informací Pražského deníku není pravděpodobné, že by radní Scheinherr podobný návrh v tomto volebním období podpořil. Lídr Prahy sobě a starosta sedmé městské části Jan Čižinský ve facebookové diskuzi dokonce napsal, že není fanouškem mýta. Podle Novinek také primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nevidí Hlubučkem navržený termín jako reálný, byť představitelé Prahy zpoplatnění vjezdu do města nevyloučili. Mýtné za vjezd do Prahy? Spousta nejasností, ale nejdříve za sedm let Přečíst článek › „Je až zarážející, že výběr mýta navrhuje stejný člověk, který na druhé straně hlasuje jako starosta městské části Praha-Lysolaje proti stávajícímu trasování severní části Pražského okruhu (úseky 518 a 519),“ upozornil na možný Hlubučkův střet zájmů Tomáš Portlík, předseda pražské ODS. „Jako Pražan si nedokážu představit, že bych měl zpoplatňovat občanům jízdu po Praze. Za ministerstvo dopravy neplánuji zatěžovat občany poplatky za užívání místních komunikací. Zvlášť ve chvíli, kdy nejsou dokončeny okruhy, na čemž ale intenzivně pracujeme,” řekl Novinkám ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Magistrátní komise pro udržitelnou energii a klima, kterou vede exministr životního prostředí Martin Bursík, přitom má s ministerstvem o zavedení mýta jednat. Zpracovává se také studie proveditelnosti. Na pondělním jednání rady se zřejmě spor koaličních lídrů ještě bude řešit. A vyděšení motoristé mezitím debatují o další dani, která jim (ne)hrozí. Řidiči, nohu z plynu! Na magistrále se nově smí jet jen padesátkou Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň