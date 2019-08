Sobotní vernisáží tam byla zahájena výstava, jež nejen představuje práce předního českého keramika, ale také připomíná, že Davidova dílna ve Štěchovicích existuje již 155 let, připomněl v pondělí předseda výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM). „Je ale i určitou oslavou tradiční dlouhodobé spolupráce s naším regionálním muzeem,“ zdůraznil.

Třebaže dílna prošla několika generačními obměnami – a po nějakou dobu fungovala i pod hlavičkou družstva Jihotvar či později Ústředí uměleckých řemesel – pod zavedeným názvem i dnes vyrábí sortiment, který se značně podobá tomu původnímu. V roce 1864 ji založil tehdejší třicátník Josef David. Ten se předtím vyučil hrnčířskému řemeslu v nedalekém Šlemíně, kde se vyráběla hrnčina (jednoduchá keramika s drsnějším povrchem, označovaná také jako měkká), pak se vydal po Evropě za novými poznatky – a následně po deset let sbíral zkušenosti v břevnovské dílně produkující kameninu.

Josef David přišel s inovací, když místní hrnčířskou hlínu mísil se surovinou s jinými vlastnostmi – s vyšší žáruvzdorností – z naleziště v Jílovišti u Zbraslavi. Z jeho pece vycházely velmi rozmanité výrobky – vedle keramických nádob (jež se záhy staly velmi žádaným artiklem dováženým nejen do Prahy či na Příbramsko nebo Benešovsko, ale až do Písku) a nástrojů to byly i hračky a ozdobné předměty určené výhradně jako dekorace. Oblibě se těšily zvláště keramické vázy nebo svícny.