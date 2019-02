Střední Čechy – Hotovou oázou pro příznivce trampingu může nyní představovat muzeum v Jílovém na Praze-západ. Zájmem o romantický život táborníků, které krajina mezi Kocábou, Vltavou a Sázavou lákala už před sto lety, je tato krajská organizace známá dlouhodobě. Vždyť původní verzi již dvakrát obměňované a aktualizované expozice nazvané Tramping a příroda v jižním okolí Prahy zde otevřeli již v roce 1987!

Úplnou novinkou k stejnému tématu je zde komorní výstava o životě trampských osad ve Zlatém kaňonu, která bude k vidění do 18. března. Přibližuje trampskou minulost posázavské soutěsky, kde mezi Kamenným Přívozem a Pikovicemi vznikla celá řada trampských osad.

„Výstavka vás melancholicky přenese do teplejších dnů, kdy budete vyrážet do přírody,“ poznamenal předseda výboru středočeského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM), který si čerstvě otevřenou výstavu přijel prohlédnout. Ocenil současně, jak intenzivně se muzeum trampským tématům věnuje. „Mimo výstav spolupořádá i muzejní potlach,“ připomněl Štefek. Mimochodem – s minulostí trampského hnutí je spojen i jeden z nejnovějších přírůstků muzejních sbírek. Jílovské muzeum získalo darem batoh, s nímž jeho majitel jezdil na vandry v meziválečném období – tedy v éře první republiky.

Štefkovi, stejně jako dalším návštěvníkům, navíc nabídla cesta do Jílového srovnání dvou značně odlišných pohledů na život blízký přírodě. Navštívil totiž i výstavu nazvanou Neuvěřitelný svět prvních zemědělců, kterou si je možné prohlédnout do poslední lednové neděle. O každodenním životě v mladší době kamenné se návštěvníci, jež provází příběh mladé Sajetty, mohou nejen leccos dozvědět, ale také si sami leccos zkusit. Nadrtit mouku, potěžkat neolitickou sekeru i vzít do ruky dřevěné nástroje či poznávat zemědělské plodiny – a možné je také srovnání denního režimu pravěkého člověka s tím současným. A pozor: rozhodně se vyplatí vzít s sebou dobře fotící mobil nebo přímo fotoaparát. V nabídce totiž nechybí ani možnost udělat si snímek v oblečení z pohanských dob.