K neštěstí došlo ve středu 8. září ráno na vlakové zastávce v Poříčanech. Vlak tam zachytil muže, letěl pro něj vrtulník. „Pacient byl po zajištění dýchacích cest s těžkým zraněním hlavy letecky přepraven do nemocnice na pražských Vinohradech,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Petra Homolová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.