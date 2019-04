Střední Čechy /VIDEO/ - Nedobrovolně se do České republiky vrátil 43letý muž, který si má odpykat devítiletý trest za loupežné přepadení s maketou pistole ve Velkých Popovicích. V pátek o tom informovala Lenka Sikorová z policejního prezidia.

Loupežné přepadení - ilustrační foto | Foto: Archiv VLP / Vladimír Šťastný

Připomněla, že dotyčného v minulém týdnu eskortovali policisté z oddělení doprovodu letadel spolu s kolegy z odboru mezinárodní policejní spolupráce poté, co byl na základě evropského zatýkacího rozkazu dopaden na Martiniku. Tam uprchl poté, co mu byl loni v létě potvrzen rozsudek s trestem odnětí svobody – a on se rozhodl zmizet za kopečky.