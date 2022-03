Jejich počet se nepotkává s množstvím zemřelých dárců orgánů, těch v minulém roce bylo 268, žijících dokonce šestkrát méně. Díky zemřelým dárcům se loni podařilo zachránit život nebo zlepšit jeho kvalitu 776 lidem, přičemž nejčastěji se transplantovaly ledviny. Jeden zemřelý dárce přitom může zachránit život až deseti lidem.

V největším transplantačním centru v Česku, v pražském IKEM provedli loni lékaři 509 transplantací.

Další poprvé v medicíně: žena darovala své sestře játra, zachránila jí život

Podle statistik už dnes neplatí, že typický dárce orgánů je mladý motorkář milující rychlou jízdu. „Motorkáři, to je klišé. Sotva třetina dárců je v důsledku dopravní nehody. Věková struktura se změnila, to bylo možná na začátku 90. let,“ přibližuje Pokorná.

Jaký je typický dárce

V druhé polovině 90. let se indikační kritéria dárců velmi rozšířila. Medián věku je dnes 58 let, typický dárce je muž, obézní padesátník a hypertonik s krvácením do mozku.

Tragické důsledky pro celý obor měla na počátku nového tisíciletí nešťastná kauza ostravských transplantací, což stálo křeslo tehdejšího ministra zdravotnictví Ivana Davida (ČSSD). Žádná závažná pochybení se ale neprokázala.

„Pohádali se dva chirurgiové, jeden byl šéf transplantačního centra. Říkal, že se odebírají orgány živým, nebyly to ale ověřené informace. Mluvilo se o bílé mafii a kolegové ze zahraničí nás za to nenáviděli. Doktoři se kvůli tomu báli transplantace provádět,“ popsala Pokorná.

IKEM přivezl ze Slovenska bijící srdce, transport zachránil malou holčičku

Dnes se tyto operace řídí zákonem z roku 2002. Podle něj platí princip předpokládaného souhlasu, tedy pokud člověk za svého života neřekne vysloveně ne, předpokládá se souhlas. U dětí musí být informován jejich zákonný zástupce.

Zapotřebí je, aby u člověka nastala pouze smrt mozku, a stále mu bilo srdce. „Pacient už zemřel, formálně je vyplněný i list o prohlídce. Pomocí ventilátorů a medikace je udržován krevní oběh a orgány ještě žijí. Odběr se provádí jako regulérní operace na operačním sále,“ popsala lékařka.

Dárcovské jsou prakticky všechny nemocnice, které mají ventilátor. Nicméně lékař musí ze zákona osobu blízkou vhodným způsobem informovat, což doktoři uvádějí jako vůbec nejtěžší věc na celém procesu. Nutno zmínit, že transplantace podporují všechna světová náboženství, katolická církev je dokonce deklarovala jako akt lásky k bližnímu.

„Za příběhem zachráněného života vždy stojí dárce, o kterém se nemluví. Hledáme způsob, jak více medializovat dárce. Jejich příběhy jsou často úplně obyčejné, nebývá to mladý tragicky zemřelý člověk, to je mýtus,“ přibližuje Markéta Šenkýřová, vedoucí odboru marketingu IKEM.

Kulový blesk v medicíně. IKEM zahájil mezistátní řetězovou transplantaci ledvin

Citlivé téma má však řadu úskalí. Musí se totiž dodržet anonymita mezi dárcem a příjemcem. Podle Šenkýřové jsou známy případy ze zahraničí, kdy se jejich rodiny navzájem propojily a příjemce pak získal pocit, že se musí rodině dárce odvděčit, tyto pocity byly obzvláště silné, když se jednalo o děti.

V pražském IKEM lékaři provádějí transplantace od roku 1966. První experimenty s transplantacemi probíhaly ve světě ve 30. letech na psech, u člověka lékaři poprvé úspěšně transplantovali ledvinu v roce 1954 u jednovaječných dvojčat v americkém Bostonu. Masověji se operovala až od 70. let, problémy spočívaly v tom, že imunitní systém nový orgán odmítal.