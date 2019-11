Pro noc na neděli a ranní hodiny Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu upozorňující na riziko mrznoucích mlh, vztahující se zhruba na polovinu kraje ve směru od jihozápadu, ale i včetně Prahy: od Hořovicka po Říčansko, od Kralup nad Vltavou po Votice.

S mrznoucími mlhami a možnou tvorbou námrazy mají řidiči počítat také v noci na pondělí, a to od půlnoci až do desáté hodiny. To už může být situace na silnicích vážnější – a nejen s ohledem na lokální meteorologické jevy. Varování ČHMÚ se již vztahuje na celý kraj, nikoli jen na část jeho území, a navíc se trefuje do povíkendové dopravní špičky pondělního rána. Po tu bývají příznačné nával na silnicích a spěch, leckdy ještě umocněný nervozitou, kdy rozvážnost a opatrnost leckdo hodí za hlavu.

Opatrně – a být viděn

Při jízdě v mlze meteorologové vyzývají ke snížení rychlosti a velmi opatrnému řízení. „Déletrvající mrznoucí mlhy mohou vést k tvorbě námrazy na komunikacích s nebezpečím smyku,“ upozorňuje ČHMÚ. Policisté navíc zdůrazňují i správné osvětlení vozidla – a rovněž to, jak důležité je dbát za podzimních plískanic i na viditelnost chodců. Mimochodem: pouhá světla pro denní svícení při použití za mlhy učiní auto neviditelným zezadu. Zákonné ustanovení praví, že zatímco přední světla do mlhy řidič „smí“ užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště, naopak zadní světla do mlhy „musí“ za těchto podmínek užít vždy (kromě jízdy v koloně, kdy by oslňoval jiné řidiče). Nicméně se policisté při kontrolách setkávají i s řidiči, kteří ani nevědí, jak se mlhovky zapínají!

„Být viděn je základní pravidlo všech účastníků silničního provozu nejen za snížené viditelnosti,“ upozornila mluvčí středočeské policie Veronika Čermáková. S dodatkem, že respektováním tohoto pravidla můžeme uchránit to nejcennější, co máme: náš vlastní život. Zvláště to platí právě v případě chodců, kteří prý často žijí ve velkém omylu: předpokládají, že když oni vidí blížící se vozidlo, také řidič musí vidět je. Není to pravda, upozorňuje Čermáková – přičemž radí, jak chodci mohou svou viditelnost zvýšit: světlým oblečením, nejlépe doplněným o reflexní prvky. „Nejpoužívanější z nich je jednoduchá reflexní páska (již se doporučuje umístit na nejvíce pohyblivou část těla ke straně vozovky, tedy na konec rukávu nebo blízko ke kolenům) – ale na trhu existuje spousta dalších reflexních doplňků: například tkaničky, klíčenky, nažehlovací materiály, vesty či boty a batohy s fluorescenčními a reflexními prvky,“ podotkla Čermáková. Doporučuje „zviditelnit“ také dětský kočárek – třeba připnutím plyšáka z reflexních materiálů.

Přímo povinnost použít reflexní prvky mají ti chodci, kteří se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec. Pokud chybějí, může policista vyměřit na místě pokutu do 2000 Kč (a v případném správním řízení se sankce může vyšplhat ještě o pětistovku výš). Nicméně pamatovat na reflexní prvky je radno skutečně všude; v ulicích měst a vesnic se totiž chodcům stává více malérů než na volné silnici. „Loni zavinili chodci ve Středočeském kraji 102 nehod; 89 se jich stalo v obci, 13 mimo ni,“ konstatovala Čermáková. „V roce 2017 evidovali policisté celkem 104 dopravních nehod, při kterých byl viníkem chodec: z toho 93 v obci a 11 mimo obec,“ doplnila.

Podotkla, že k tomu, aby byli lépe vidět, mohou chodci použít také baterku nebo svítilnu v telefonu. Ty však používání povinných reflexních prvků nenahrazují; jsou pouze doplňkem. „Pokud použijeme pouze baterku, svítíme jedním směrem, řidič nás tak zepředu nebo zezadu neuvidí. Nemůžeme se ani spolehnout na to, že se svítilna nevybije – na rozdíl od reflexních prvků, které nepotřebují aktivní zdroj,“ vysvětlila.

Také cyklistům policie v nynějším období zkracujících se dnů připomíná povinnost mít na kole odrazky vpředu, vzadu, ale i v paprscích kol a na obou stranách pedálů – a za snížené viditelnosti také předepsané osvětlení (jímž za stanovených podmínek mohou být i takzvané blikačky). I cyklistům policie doporučuje použití reflexních prvků – s tím, že na trhu je i široká nabídka sportovního oblečení přímo z takového materiálu.

Dobré gumy pro život

Třebaže letmý pohled na obutí aut přijíždějících třeba na parkoviště k nákupním centrům naznačuje, že k zimním pneumatikám s minimálně čtyřmilimetrovým vzorkem přistupuje většina řidičů zodpovědně, i na jejich používání středočeská policie aktuálně upozorňuje. Mluvčí Čermáková k tomu uvedla, že od listopadu do konce března zákon o pozemních komunikacích zimní gumy předepisuje, pokud se se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se taková situace může vyskytnout během jízdy. V úsecích označených značkou Zimní výbava (bílé auto s vločkou v modrém kruhu), známou například z cest do hor, platí tato povinnost vždy; bez ohledu na stav povrchu vozovky.