Marné vyhlížení na Ruzyni ukončila zpráva České televize, že Rath se už jako vězeň hlásil jinde: v Teplicích. Svůj úmysl vlastně naznačil už po poledni: neuvedl, že zastoupí do ruzyňské věznice, ale prohlásil, že do 18. hodiny bude „ve věznici“ a „pevně v rukou státu“.

Chce přesvědčit justici o své pravdě

Exhejtman, který vinu odmítá, chce využít všech prostředků, které mu poskytuje právní řád, aby přesvědčil justici o své pravdě. Současně ale dlouhodobě prohlašoval, že verdikt bude respektovat, jakkoli s ním nesouhlasí. Odsouzen byl za podíl na korupčním ovlivňování zadání zakázky na rekonstrukci zámku v Buštěhradu.

Odpykat by si měl sedmiletý trest, nicméně se mu odečte 18 měsíců, které již strávil ve vazbě po zadržení v roce 2012. Tehdy ho kriminalisté vinili i z podílu na manipulacích s dalšími zakázkami, především v souvislosti s rekonstrukcemi krajských nemocnic. V tomto případě se však odvolací senát Vrchního soudu v Praze neztotožnil jak s žalobcem Petrem Jirátem ze středočeského státního zastupitelství, tak s verdiktem trestního senátu Roberta Pacovského u Krajského soudu v Praze; na rozdíl od nich o vině nerozhodl.

Peněžitý trest nezaplatil

Rathovi tudíž zmírnil původně vyměřený trest v trvání 8,5 roku na sedm let za mřížemi. Současně snížil i vyměřený trest peněžitý, a to na 10 milionů korun. Rath však zatím nezaplatil. „Ty peníze nemám,“ řekl v pondělí novinářům. Pro případ neuhrazení stanovené částky soud stanovil náhradu v podobě prodloužení trestu o 2,5 roku vězení. S tím si však někdejší hejtman zatím nedělá velkou hlavu. Naznačil, že doufá, že než to bude aktuální, mohl by v jeho kauze nastat zvrat. Přiblížil rovněž své představy o tom, jaký by mohl být jeho pobyt za mřížemi. Počítá s tím, že by mohl uplatnit svou odbornost a působit jako lékař: možná ne přímo tam, kde nastoupil, ale po přesunu do některé věznice, kde jsou problémy s poskytováním zdravotní péče citelnější. O tom všem nicméně nebude rozhodovat on, ale vězeňská služba.

Rath současně patří k obžalovaným také v takzvané druhé větvi stejné kauzy, řešící tytéž skutky, jaké se probíraly v rámci „první větve“, i některé další (například nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu). Krajský soud v Praze ji projednává od ledna. Termíny hlavního líčení rozplánovala předsedkyně senátu Iva Říhová až do předvánočního času: do 20. prosince.