Následně se z krajů začaly ozývat reakce naznačující překvapení. Leckde se dodávka počítala jen na stovky kusů, jinde dokonce na desítky. Následně v sobotu odpoledne otevřela své sklady Správa státních hmotných rezerv. Deset tisíc respirátorů třídy FFP3 převezla do meziskladu – a brzy by mělo být rozhodnuto o jejich dalším využití.

Za vyhlášeného nouzového stavu se sice sluší s kritikou šetřit, avšak v ohlasech z krajů bylo znát rozčarování. Byť kraje vlastně nesdělovaly nic jiného než to, že s dodávkami ochranných prostředků od nich prozatím nemohou počítat soukromé nemocnice ani praktičtí lékaři; tím méně pak potřebné provede jako třeba řidiči autobusů. Samy kraje mají málo; ochranných prostředků není dost ani pro jejich záchranné služby a krajské nemocnice.

Konkrétně do středních Čech by ministerstvo klidně mohlo vyslat kurýra s batohem. Stačila by i taška přes rameno. A možná jen obyčejná igelitka. Naznačilo to alespoň sobotní vyjádření Heleny Frintové z kanceláře hejtmanky. „Středočeský kraj obdržel v sobotu v půl jedné dodávku 50 kusů respirátorů určených pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje,“ uvedla. Z uváděného čísla přitom skutečně nevypadly žádné nuly. Slovy: padesát kusů. Osmatřicet z nich je s nejvyšším stupněm ochrany FFP3, zbytek s ochrannou nižší – FFP2. Všechny byly okamžitě záchranářům předány.

Komentář k této situaci mohou nabídnout další čísla. V oblasti zdravotnictví kraj provozuje jednu příspěvkovou organizaci, záchrannou službu s 84 výjezdovými skupinami. Dále má pětici oblastních nemocnic fungujících jako akciové společnosti. Pod ně spadá celkem sedm rozsáhlejších lůžkových zařízení.

Další dodávky by však měly být na cestě. „Po ranní konzultaci s premiérem a ministrem zdravotnictví nám bylo rovněž uvolněno 300 kusů respirátorů FFP3 z Fakultní nemocnice Bulovka a budou během odpoledne dodány nemocnic, které budou provozovat odběrová místa, kam bude směrovat pacienty k odběru vzorů krajská hygienická stanice,“ uvedla v tiskové zprávě ze sobotního odpoledne hejtmanka a předsedkyně Bezpečnostní rady Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Tedy do Oblastní nemocnice Kladno a do Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově,“ upřesnila. Se zřízením testovacího centra se v příštím týdnu dále počítá v Kolíně.

Další dodávku respirátorů mohou podle hejtmanky krajská zdravotnická zařízení očekávat ve čtvrtek 19. března. „V tuto chvíli používají nemocnice osobní ochranné pomůcky ze svých zásob,“ dodala. Ve světle těchto informací nabývá na naléhavosti páteční sdělení adresované provozovatelům zdravotnických a sociálních zařízení po jednání Krizového štábu Středočeského kraje. „Krizový štáb doporučuje, aby se snažili i sami shánět osobní ochranné pomůcky, jako jsou respirátory třídy FFP2, roušky a dezinfekci. Aby na tuto snahu nerezignovali, neboť dodávky ministerstva zdravotnictví nemusí uspokojit veškeré požadavky,“ uvádí. Přímo nejúčinnější respirátory FFF3 sama zdravotnická zařízení nenakoupí. Ministerstvo zdravotnictví omezilo jejich prodej s tím, že nakupovat a rozdělovat je bude samo.