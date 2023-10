Na poli u Lysé nad Labem, kde se na jaře objevily záhadné betonové kvádry s runovými znaky a sloup s mystickým symbolem, skončila čtvrtou říjnovou neděli letošní Kazmova hra. Právě nad tímto polem totiž nechal známý showman v neděli odpoledne z vrtulníku vysypat jednodolarové bankovky v hodnotě 22 milionů korun a zhruba čtyři tisícovky hráčů je sbíraly do igelitek.

Letošní hra Kamila Bartoška alias Kazmy souvisela s jeho novým filmem, který měl v kinech premiéru v srpnu. Diváci dostali kartičky, které si aktivovali, a ten, kdo by přišel na správnou číselnou kombinaci podle nápovědi z filmu a dalších instrukcí, měl možnost získat poklad zamčený v lodním kontejneru na pražském Výstavišti. Soutěž však byla časově omezená a možnost dalšího pobytu kontejneru s pokladem ve výší 22 milionů korun v jednodolarových bankovkách na Výstavišti skončila. A tak musel Kazma vymýšlet, co dál.

Ráno přišel mail

Řešení bylo rychlé, překvapivé a jak má Kazma ve zvyku, ve velkém stylu. Druhé kolo začalo v neděli, kdy sto tisícům lidí, kteří si kartu zaregistrovali, přišel v šest ráno mail. „Šlo o mail s informacemi, kde peníze vyhodíme z vrtulníku. Poslali jsme to však v našem kódu, v naší řeči. Úkolem bylo rozluštit tento kód a dorazit včas na místo, které bylo uvedeno v této tajné šifře," řekl Kazma pro web Blesk.cz. Jak se ukázalo, tím místem byl kopec u Lysé nad Labem, na němž jsou dodnes kamenné kvádry a sloup se znakem.

Na místě v době příletu vrtulníku, který měl kontejner s penězi na palubě, byly odhadem čtyři tisíce lidí, kteří si donesli igelitové tašky, do nichž bankovky z pole sbírali. Podle policejního rady Marka Šmída byli policisté na místě připraveni řešit případné dopravní komplikace nebo možné incidenty. „Všechno ale proběhlo bez problémů, na místě jsme vůbec nemuseli zasahovat,“ řekl Deníku policejní rada.

Noční hledači

Drtivá většina peněz byla sesbírána z pole ještě za světla. Ale na místě jsme čtyři hledače zastihli i v pondělí dopoledne. To už však bylo pole vyčištěné. „Nenašli jsme už nic. Na některých místech to z nějaké vzdálenosti vypadá, že tam ještě bankovka leží, ale jsou to obyčejné papíry,“ řekl zklamaná žena. Podle jejích slov se po poli a v přilehlém lesíku pohybovali lidé i večer a v noci. „Měli s sebou baterky a hledali zatoulané bankovky,“ potvrdila ranní hledající.

Na každé bankovce byl nalepen QR kód s odkazem na platformu Donio, na níž mohou nálezci přispět na dobrou věc. Jestli si celý nález nechají pro sebe, nebo se o něj podělí na dárcovském webu, však už je jen na nich. Poklad tak byl rozdám mezi část hráčů, Kazmova letošní hra mající silnou stopu u Lysé nad Labem zřejmě definitivně končí. Pravděpodobně brzy zmizí z pole i 90 betonových kvádrů s tajemnými písmeny a příznivci Kazmových nápadů mohou tipovat, s čím přijde známý provokatér příště.