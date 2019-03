Ta se však středních Čech netýká, byť upozornění se vztahuje na území, odkud přitékají velké řeky: především jižních Čech (ale také části Plzeňského kraje). Hladiny řek sice v horních úsecích mohou stoupat rychle a hodně, avšak v pondělí 11. března by se po ochlazení situace měla velmi svižně uklidňovat.

V souvislosti s pokračujícím čerstvým západním prouděním, v němž bude přes střední Evropu postupovat frontální systém, meteorologové zvýšili varování před „silným větrem“ na upozornění na „velmi silný vítr“. Portál krizového řízení Středočeského kraje tlumočí jejich varování, že v neděli bude během odpoledne opět zesilovat jihozápadní až západní vítr – přičemž největší nárazy se očekávají v neděli večer a v noci na pondělí. To by mohly nárazy místy dosahovat až síly orkánu: 20 až 25 m/s (70 až 90 km/h), avšak na frontě lokálně až 30 m/s (110 km/h). Během pondělka pak má vítr slábnout.

Silný vichr zaměstnával ve středních Čechách hasiče i energetiky už v uplynulých dnech. Například v noci na naděli byli hasiči přivoláni k odstraňování spadlých stromů nebo k řešení nebezpečných stavů na desítkách míst. Nejzasaženější oblastí kraje se stalo Benešovsko – a dále pak Nymbursko s Kolínskem a Příbramsko; živly si však více vybíraly svou daň třeba i na Mělnicku či Mladoboleslavsku.

V souvislosti s řáděním vichru je třeba počítat především s možností pádů stromů a větví – což může ohrožovat nejen chodce i řidiče, ale znamenat i komplikace pro energetiky zajišťující dodávky elektřiny. Poryvy větru také mohou poškozovat budovy, instalace reklamy či větší konstrukce. Komplikace v dopravě mohou pády stromů způsobit nejen na silnicích, ale i na železnici. Dojíždějící lidé by s nimi měli počítat i při plánování pondělní ranní cesty do zaměstnání či do školy.